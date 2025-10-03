В Калифорнии родители 19-летней студентки подали иск против Tesla после смертельной аварии с участием Cybertruck. Семья считает, что из-за конструкции электронной двери девушка не смогла выбраться из горящего авто.

Иск к Tesla подала семья Кристи Цукахари, которая погибла в ДТП 27 ноября 2024 года в городке Пьемонт, неподалеку от Сан-Франциско. По данным полиции, Cybertruck на большой скорости врезался в дерево и загорелся. В салоне находилось четверо пассажиров, выжить удалось только одному. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой The Guardian.

Смотрите также Tesla готовит важные обновления из-за проблем с безопасностью

Что известно о деле?

Адвокаты утверждают, что причиной смерти стала конструкция дверей. После возгорания электропитание отключилось, и пассажиры оказались заблокированными. Чтобы открыть заднюю дверь вручную, нужно потянуть за скрытый глубоко под обшивкой кабель. Семья считает, что отсутствие доступного аварийного выхода сделало невозможным побег из горящего авто.

Tesla не прокомментировала иск. Однако электронные дверные ручки давно являются предметом дискуссий среди экспертов по безопасности, а Национальная администрация безопасности дорожного движения США проводит расследование относительно их надежности. В иске указано, что компания ранее получала многочисленные жалобы о случаях, когда пассажиры после аварий оставались заблокированными в машине.

Как сообщает The New York Times, хотя Cybertruck получил высокие оценки в краш-тестах, с момента дебюта его уже отзывали восемь раз. Tesla также сталкивалась с другими судебными процессами: например, в августе присяжные во Флориде обязали компанию выплатить 243 миллионов долларов компенсации по делу, связанной с системой Autopilot.

Семья Цукахара также подала иск против водителя Сорена Диксона, который погиб в той же аварии. По данным вскрытия, он находился под действием алкоголя, кокаина и амфетамина. Той ночью друг семьи ехал позади и пытался спасти пассажиров, разбив окно. Ему удалось вытащить одного из них, но спасти Кристу он не смог спасти Кристу.

Адвокаты отмечают, что девушка не получила смертельных травм во время столкновения, а умерла от удушья дымом и ожогов. В заявлении ее родителей сказано: "Она была жива после аварии. Она звала на помощь. И не смогла выбраться. Ее смерть была предохранительной".

Как Tesla пять лет скрывала доказательства по делу о смертельном ДТП с автопилотом?

В апреле 2019 года произошла трагическая авария, расследование которой длилось пять лет. Водитель Tesla Model S, двигаясь с включенным автопилотом, отвлекся на телефон, который уронил. В этот момент автомобиль на скорости около 100 км/ч проехал Т-образный перекресток и врезался в другую машину. В результате столкновения погибла девушка, а ее спутник получил тяжелые травмы. Tesla изначально отрицала свою вину. Представители компании утверждали, что водитель сам перехватил управление, нажав на педаль акселератора, а затем автопилот не мог нести ответственность. По их версии, невнимательность водителя стала единственной причиной трагедии.

Как выяснилось, автопроизводитель получил все данные об аварии через три минуты после инцидента, но годами утверждал, что они потеряны. Вследствие этого суд признал, что треть вины за трагедию лежит на компании.