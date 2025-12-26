Google может позволить менять адрес Gmail без потери аккаунта: будет ли это работать в Украине

Google начала постепенно внедрять новую функцию, которая позволяет менять адрес электронной почты с доменом @gmail.com. Ранее такая опция была доступна только для сторонних почтовых адресов. Теперь компания готовит механизм изменения самого Gmail-логина без потери доступа к аккаунту и данным.

Google обновила справочную страницу, где описала новую возможность для владельцев аккаунтов с адресами @gmail.com. Хотя ранее компания прямо отмечала, что такие адреса изменить нельзя, теперь она объясняет новую процедуру, которая постепенно становится доступной пользователям. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Google.

Как будет работать изменение адреса Gmail?

Функция позволит изменить текущий адрес Gmail на другой адрес с тем же доменом, но с новым именем пользователя. При этом начальный адрес не исчезнет: он станет псевдонимом и останется привязанным к тому же почтовому ящику. Пользователи будут получать письма как на старый, так и на новый адрес, а также смогут входить в учетную запись, используя любую из них.

Google отмечает, что все данные аккаунта останутся без изменений. Фото, сообщения, история переписки и другая информация не будет потеряна. Доступ к сервисам Gmail, YouTube, Google Maps, Drive и Google Play также сохранится независимо от того, какой адрес использует пользователь для входа.

Как пишет 9to5google, после смены адреса будут действовать ограничения. В течение 12 месяцев пользователь не сможет удалить новый адрес или создать новый Gmail-аккаунт с предыдущим именем. В то же время старый адрес разрешается повторно использовать позже, но не сразу. Каждый аккаунт сможет изменить адрес Gmail не более трех раз, то есть в целом иметь до четырех различных адресов.

Компания также предупреждает, что старый адрес может еще некоторое время отображаться в отдельных сервисах. Например, в событиях Google Calendar, созданных до изменения адреса, обновление может появиться не сразу. Отправлять письма со старого адреса тоже будет возможно, и он останется закрепленным за владельцем аккаунта, недоступным для других пользователей.

Пока что описание функции появилось только на справочной странице хинди, что свидетельствует о раннем этапе запуска. Ожидается, что после официального старта изменить адрес Gmail можно будет через раздел "Моя учетная запись".