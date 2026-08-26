Правительство Израиля финансирует масштабную кампанию по влиянию на ответы чат-ботов. Для этого был запущен аналитический центр, который с помощью нейросетей генерирует сотни статей с нужными нарративами. Цель проекта – изменить ответы о войне на Ближнем Востоке в результатах поиска ИИ.

Кто за этим стоит

Проектом руководит американская рекламная компания Piro Inc, а финансирование поступает напрямую от израильского правительства, пишет 404 Media. Новый аналитический центр под названием Hanover Institute for Public Policy начал работу менее месяца назад. Исследователи выяснили, что эти статьи не просто написаны нейросетями, но и созданы специально для них. Сайт содержит файл llms.txt – специальную разметку, которая облегчает большим языковым моделям сбор информации.

На своем сайте агентство Piro открыто предлагает услугу "AI Story Optimization". Компания анализирует форумы, видео на YouTube, страницы изданий и отзывы, чтобы понять, как именно алгоритмы формируют ответы, а затем усиливает нужные сигналы для изменения этих ответов.

Как работает манипуляция искусственным интеллектом

За это время новая "фабрика контента" опубликовала не менее 100 материалов, посвященных Израилю, Палестине и проблеме антисемитизма. Каждые несколько дней на сайте появляется около десятка новых публикаций. Все они имеют заголовки в форме вопросов, например: "Сколько палестинской земли взял Израиль?" или "Почему Израиль считают агрессором?". Статьи не имеют авторов, содержат графики и ссылаются на реальные источники, но не дают на них прямых ссылок.

Анализ с помощью инструмента Pangram показал, что тексты и изображения для Hanover Institute полностью создаются искусственным интеллектом. Люди пишут только библиографию в конце каждого материала.

Суть этих действий заключается в том, чтобы наполнить интернет новыми статьями на определенные темы. Тогда различные модели ИИ, которые ищут в интернете ответы на те или иные вопросы пользователя, будут обращаться именно к ним, предоставляя ответы. Если эти статьи написаны под нужным углом, то и ответы будут отражать ту же точку зрения.

Бюджеты и контракты

Согласно документам, компания Piro сотрудничает с LaPam – официальным рекламным агентством правительства Израиля. В отчетах указано, что деятельность носит политический характер и направлена на распространение информационных материалов для просвещения американской аудитории.

Финансирование проекта осуществляется через европейское рекламное агентство HAVAS Media. Согласно счетам-фактурам, 30 апреля 2026 года Piro получила 900 тысяч долларов на разработку проекта, включавшую исследование аудитории, создание контента и планирование распространения. Впоследствии, 20 июня, HAVAS перечислила еще 100 тысяч долларов за два месяца работы.