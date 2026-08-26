Хто за цим стоїть

Проєктом керує американська рекламна фірма Piro Inc, а фінансування надходить безпосередньо від ізраїльського уряду, пише 404 Media. Новий аналітичний центр під назвою Hanover Institute for Public Policy запрацював менше місяця тому. Дослідники з'ясували, що ці статті не просто написані нейромережами, а й створені спеціально для них. Сайт містить файл llms.txt – спеціальну розмітку, яка полегшує великим мовним моделям збір інформації.

На своєму сайті агенція Piro відкрито пропонує послугу "AI Story Optimization". Компанія аналізує форуми, відео на YouTube, сторінки видань та відгуки, щоб зрозуміти, як саме алгоритми формують відповіді, а потім посилює потрібні сигнали для зміни цих відповідей.

Як працює маніпуляція штучним інтелектом

За цей час нова "фабрика контенту" опублікувала щонайменше 100 матеріалів, присвячених Ізраїлю, Палестині та проблемі антисемітизму. Кожні кілька днів на сайті з'являється близько десятка нових публікацій. Усі вони мають заголовки у формі запитань, наприклад: "Скільки палестинської землі забрав Ізраїль?" або "Чому Ізраїль вважають агресором?". Статті не мають авторів, містять графіки та посилаються на реальні джерела, але не дають на них прямих посилань.

Аналіз за допомогою інструменту Pangram показав, що тексти та зображення для Hanover Institute повністю створює штучний інтелект. Люди пишуть лише бібліографію наприкінці кожного матеріалу.

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Суть цих дій полягає в тому, щоб наповнити інтернет новими статтями на певні теми. Тоді різноманітні моделі ШІ, які шукають в інтернеті відповіді на ті чи інші питання користувача, будуть звертатися саме до них, надаючи відповіді. Якщо ці статті написані під потрібним кутом, то й відповіді дублюватимуть ту саму точку зору.

Бюджети та контракти

Згідно з документами, компанія Piro співпрацює з LaPam – офіційним рекламним агентством уряду Ізраїлю. У звітах зазначено, що діяльність має політичний характер і спрямована на поширення інформаційних матеріалів для навчання американської аудиторії.

Фінансування проєкту проходить через європейське рекламне агентство HAVAS Media. Згідно з рахунками-фактурами, 30 квітня 2026 року Piro отримала 900 тисяч доларів на розробку проєкту, що включала дослідження аудиторії, створення контенту та планування дистрибуції. Згодом, 20 червня, HAVAS перерахувала ще 100 тисяч доларів за два місяці роботи.