"Космический ад" в Солнечной системе: на спутнике Юпитера обнаружили рекордное извержение

Космический аппарат миссии NASA "Юнона" зафиксировал на спутнике Юпитера, Ио, самое мощное вулканическое извержение за всю историю наблюдений за пределами нашей планеты. Огромная горячая точка в южном полушарии спутника выделяет в шесть раз больше энергии, чем производят все электростанции Земли вместе взятые.

Во время очередного пролета мимо Ио 27 декабря 2024 года зонд "Юнона" (Juno) приблизился к поверхности спутника на расстояние около 74 400 километров, рассказывает Gizmodo. Открытие, которое он совершил, раскрыло новые детали об экстремальной природе наиболее вулканического мира в Солнечной системе.

Что нашли на Ио?

Обнаруженный на спутнике регион является крайне необычным местом. Мощность излучения этой горячей точки превысила 80 триллионов ватт, а ее площадь достигла 100 000 квадратных километров, что больше площади озера Верхнее.

Это явление оказалось уникальным не только из-за своих масштабов. Исследователи выяснили, что это не было извержением одного вулкана. Наоборот, одновременно активировались несколько источников, яркость которых мгновенно возросла более чем в тысячу раз по сравнению с привычным уровнем, говорят в NASA.



Зафиксирован высокоэнергетический регион на Ио – спутнике Юпитера / Фото NASA Juno

Такая синхронность указывает на то, что глубоко под поверхностью Ио существует разветвленная система взаимосвязанных магматических камер. Это огромный подземный резервуар, который может активироваться одновременно на огромных расстояниях в сотни километров.

Природа космического "ада"

Ио очень необычный спутник. Постоянная вулканическая активность этого космического тела обусловлена гравитационной "борьбой" между гигантским Юпитером и его другими спутниками, Ганимедом и Европой.

Мощные приливные силы буквально растягивают и сжимают Ио, заставляя его поверхность подниматься и опускаться на высоту до 100 метров. Это трение генерирует колоссальное количество тепла внутри спутника, и расплавленная лава постоянно ищет выход на поверхность, заполняя ударные кратеры и обновляя ландшафт свежей породой.

Что будет дальше? Камера JunoCam также зафиксировала последствия этого события в видимом свете. Сравнивая снимки, сделанные в апреле и октябре 2024 года с последними декабрьскими данными, ученые заметили существенные изменения цвета поверхности вокруг горячей точки. Это свидетельствует о масштабных отложениях новых материалов.



Juno фотографировала спутник несколько раз в течение 2024 года / Фото NASA Juno

Следующий пролет "Юноны" запланирован на 3 марта, во время которого команда планирует детально изучить, как это рекордное извержение изменило вид Ио и что оно может рассказать о вулканизме на других планетах.