Угроза новых блэкаутов заставила украинцев заранее готовиться к возможным отключениям электроэнергии. Но какой именно набор гаджетов поможет обеспечить себя светом, связью и энергией в экстренной ситуации? Мы собрали перечень того, что украинцы чаще всего покупают в магазинах.

После первых осенних атак на энергосистему украинцы мгновенно отреагировали, что отразилось на полках магазинов крупнейших продавцов товаров и техники. 24 Канал пообщался с представителями крупнейших ритейлеров страны, а они проанализировали свой спрос и рассказали, что именно покупают украинцы.

Павербанки и портативные зарядные станции

Безоговорочными лидерами стали павербанки и портативные зарядные станции. Спрос на них после обстрелов вырос в несколько раз, рассказали нам представители COMFY.

Украинцы выбирают как компактные мобильные батареи, которые удобно брать с собой в укрытие, так и мощные зарядные станции, способные питать несколько приборов одновременно.

Кроме того, спрос вырос на автомобильные аккумуляторы, которые можно использовать как источник питания, и инверторы, которые превращают напряжение с автомобильного аккумулятора (12 В) на бытовую (220 В), позволяя подключать и заряжать устройства прямо от машины.

Что выбрать – зарядную станцию или павербанк, зависит от ваших потребностей. Следует оценить, какую именно технику вам нужно будет питать и как долго.

Горелки и плиты

На втором месте по популярности – устройства для автономного приготовления пищи. Как отметили в Эпицентре, продажи туристических горелок и плиток, а также газовых баллонов к ним, взлетели более чем в 8 раз. Это свидетельствует о том, что люди готовятся к длительным отключениям.

Альтернативное освещение

Для обеспечения освещения украинцы массово скупают фонари всех видов, батарейки к ним, а также обычные свечи. Владельцы частных домов также активно покупают генераторы, способные обеспечить энергетическую автономность целого домохозяйства.

Средства для обогрева

Зима обещает быть холодной и тяжелой. Многие украинцы понимают это и раздумывают об альтернативных способах обогрева. Учитывая это, по данным Prom.ua, в последние несколько недель вырос спрос на термошторы, электропростыни и туристические грелки.

Интересно, что среди прочего вырос спрос на стиральные порошки с энзимами, которые применяют для стирки вещей в холодной воде.

Что еще стоит иметь дома этой зимой?

Подготовка к возможным отключениям света требует комплексного подхода. Важно позаботиться не только об источниках питания, но и об освещении, тепло, связь и запасы первой необходимости. О самом главном мы уже написали выше.

Вот список вещей и гаджетов, которые стоит иметь дома, чтобы пережить блэкаут с минимальным дискомфортом.