Загроза нових блекаутів змусила українців заздалегідь готуватися до можливих відключень електроенергії. Але який саме набір ґаджетів допоможе забезпечити себе світлом, зв'язком та енергією в екстреній ситуації? Ми зібрали перелік того, що українці найчастіше купують в магазинах.

Після перших осінніх атак на енергосистему українці миттєво відреагували, що відобразилося на полицях магазинів найбільших продавців товарів та техніки. 24 Канал поспілкувався з представниками найбільших ритейлерів країни, а вони проаналізували свій попит і розповіли, що саме купують українці.

Павербанки та портативні зарядні станції

Беззаперечними лідерами стали павербанки та портативні зарядні станції. Попит на них після обстрілів зріс у кілька разів, розповіли нам представники COMFY.

Українці обирають як компактні мобільні батареї, які зручно брати з собою в укриття, так і потужніші зарядні станції, здатні живити кілька приладів одночасно.

Крім того, попит зріс на автомобільні акумулятори, які можна використовувати як джерело живлення, та інвертори, які перетворюють напругу з автомобільного акумулятора (12 В) на побутову (220 В), дозволяючи підключати та заряджати пристрої прямо від машини.

Що обрати – зарядну станцію чи павербанк, залежить від ваших потреб. Слід оцінити, яку саме техніку вам потрібно буде живити і як довго.

Пальники та плити

На другому місці за популярністю – пристрої для автономного приготування їжі. Як зазначили в Епіцентрі, продажі туристичних пальників та плиток, а також газових балонів до них, злетіли в понад 8 разів. Це свідчить про те, що люди готуються до тривалих відключень.

Альтернативне освітлення

Для забезпечення освітлення українці масово скуповують ліхтарі всіх видів, батарейки до них, а також звичайні свічки. Власники приватних будинків також активно купують генератори, здатні забезпечити енергетичну автономність цілого домогосподарства.

Засоби для обігріву

Зима обіцяє бути холодною і важкою. Багато українців розуміють це і роздумують про альтернативні способи обігріву. З огляду на це, за даними Prom.ua, в останні кілька тижнів зріс попит на термоштори, електропростирадла та туристичні грілки.

Цікаво, що серед іншого зріс попит на пральні порошки з ензимами, які застосовують для прання речей у холодній воді.

Що ще варто мати вдома цієї зими?

Підготовка до можливих відключень світла вимагає комплексного підходу. Важливо подбати не лише про джерела живлення, а й про освітлення, тепло, зв'язок та запаси першої потреби. Про найголовніше ми вже написали вище.

Ось список речей та ґаджетів, які варто мати вдома, щоб пережити блекаут із мінімальним дискомфортом.