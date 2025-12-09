Женщина едва убежала из горящего автомобиля, когда огонь появился прямо из-под сиденья

Автор TikTok из Нэшвилла, США, ехала домой после работы, когда вдруг заметила, что салон ее Jeep Grand Cherokee начинает гореть. Сначала она почувствовала запах жженой резины, но за считанные секунды обнаружила пламя под пассажирским сиденьем. Огонь быстро охватил весь салон, и ей пришлось бежать из машины под дождем.

Что случилось во время поездки?

В соцсетях Мэри Кэролайн Минтер поделилась видеозаписью своего горящего Jeep и рассказала, как разворачивались события. Дорога домой должна была занять всего семь минут, но поездка превратилась в кошмар. Сначала она почувствовала запах жженой резины и подумала, что это из-за немного спущенного колеса, которое ранее уже создавало проблемы. Однако когда она посмотрела внимательнее, увидела огонь под пассажирским сиденьем рядом с собой, сообщает 24 Канал.

От неожиданности женщина даже коснулась сиденья, чтобы убедиться в реальности ситуации. Пламя обожгло ей руку и худые, но она заметила это только позже, когда адреналин спал. Минтер быстро перегнала машину через дорогу и выпрыгнула наружу, успев схватить только сумку и плюшевого динозавра.

Через двадцать секунд после того, как она вышла из машины, огонь охватил все переднее пассажирское сиденье. Пламя уничтожило спинку кресла, а затем распространилось на всю переднюю часть салона. Минтер пыталась позвонить в службу спасения, но ее телефон именно в тот момент разрядился. К счастью, водитель, проезжавший мимо, передал ей свой телефон с уже набранным номером 911.

Когда прибыли пожарные, окна машины взорвались, люк открылся от жара, а поблизости искрили линии электропередач. По словам Минтер, понадобилось несколько попыток, чтобы полностью потушить пламя внутри салона.

Что было причиной пожара?

В комментариях под видео Минтер объяснила, что пожарные установили вероятную причину – неисправность аккумулятора, расположенного непосредственно под передним пассажирским сиденьем. Несколько пользователей подтвердили, что некоторые модели Jeep Grand Cherokee выпуска 2016 – 2019 годов имеют основной или дополнительный аккумулятор под сиденьем, а не под капотом. Такая конструктивная особенность встречается на определенных комплектациях, включая экспортные и дизельные версии.

Производители иногда переносят аккумуляторы внутрь салона или в багажник, чтобы улучшить распределение веса и уменьшить влияние высокой температуры со стороны двигателя. Такое решение не обязательно опасно, но требует надежной защиты, надлежащей вентиляции и осторожной прокладки кабелей в ограниченном пространстве.

Пожары транспортных средств из-за электрических неисправностей случаются довольно часто. Когда начинается короткое замыкание или перегрев, обивка и пластиковые элементы салона занимаются очень быстро. Но сейчас эта модель Jeep не фигурирует в активных списках отзывов Национальной администрации безопасности дорожного движения США из-за риска пожара, связанный с аккумулятором, пишет Motor1. Однако ранее производитель отозвал более миллиона автомобилей других моделей из-за проблем с генераторами, которые могли привести к перегреву или возгоранию.

Что делать в такой ситуации?

Эксперты советуют немедленно остановиться и бежать из салона, если почувствовали запах горелого или увидели дым в салоне, особенно если это сопровождается электрическими признаками: мерцание света, предупредительные сообщения или резкий запах сожженной электроники. Салон автомобиля может достичь критического состояния за считанные секунды, поэтому эвакуация должна быть первоочередной задачей.

В случае электрокаров может отказать электроника, что заблокирует двери. На использование аварийного открытия может не хватить времени или человек в панике забудет, как это делать. Поэтому нужно успеть выбежать, пока огонь не сжег критические системы.

Национальная ассоциация противопожарной защиты в своих советах по пожарной безопасности автомобиля отмечает, что после возгорания внутренних материалов быстро образуется токсичный дым, а конструктивные элементы салона разрушаются чрезвычайно быстро.

Реакция пользователей

Комментарии под видео превратились в площадку для обсуждения проблем с Jeep. Десятки зрителей рассказали Минтер, что сталкивались с подобными случаями пожаров в этих автомобилях, а некоторые вспоминали предупреждения механиков об электрических уязвимостях старших моделей Grand Cherokee. Один комментатор написал, что Jeep в гараже их семьи вспыхнул и уничтожил дом, другой рассказал о повторяющихся электрических поломках своего Cherokee.

Хотя такие истории нельзя считать статистическим доказательством, они отражают проблему восприятия бренда Jeep. Независимые потребительские исследования стабильно размещают Jeep в конце рейтингов долгосрочной надежности. Например, в свежем рейтинге в свежем рейтинге Consumer Reports компания Jeep занимает предпоследнее место, обгоняя только Tesla.

Что теперь будет делать Мэри Кэролайн Минтер?

Это был третий Jeep Минтер и первый, загоревшийся, но опыта хватило, чтобы она навсегда отказалась от этого бренда. Женщина прямо посоветовала зрителям избавиться от таких автомобилей, отметив, что даже несмотря на любовь к машине, риск абсолютно не оправдан.