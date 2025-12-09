Жінка ледь втекла з палаючого автомобіля, коли вогонь з'явився прямо з-під сидіння

Авторка TikTok з Нешвілла, США, їхала додому після роботи, коли раптом помітила, що салон її Jeep Grand Cherokee починає горіти. Спочатку вона відчула запах паленої гуми, але за лічені секунди виявила полум'я під пасажирським сидінням. Вогонь швидко охопив увесь салон, і їй довелося тікати з автівки під дощем.

Що трапилось під час поїздки?

У соцмережах Мері Керолайн Мінтер поділилась відеозаписом свого палаючого Jeep і розповіла, як розгорталися події. Дорога додому мала зайняти лише сім хвилин, але поїздка перетворилася на кошмар. Спочатку вона відчула запах паленої гуми і подумала, що це через трохи спущене колесо, яке раніше вже створювало проблеми. Проте коли вона глянула уважніше, побачила вогонь під пасажирським сидінням поряд із собою, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Привид у машині: вінтажний Lamborghini 1977 року сам завівся й поїхав до шотландського замку

Від несподіванки жінка навіть торкнулася сидіння, щоб переконатися у реальності ситуації. Полум'я обпалило їй руку та худі, але вона помітила це лише пізніше, коли адреналін спав. Мінтер швидко перегнала автівку через дорогу та вистрибнула назовні, встигнувши схопити лише сумку та плюшевого динозавра.

Якщо мова йде про надійність, то за цим параметром японським брендам немає рівних. Зокрема, SUZUKI S-CROSS забезпечений гарантією у три роки чи 100 000 кілометрів, і за цей період виробник відповідає за якість авто через офіційних дилерів в Україні.

За двадцять секунд після того, як вона вийшла з машини, вогонь охопив усе переднє пасажирське сидіння. Полум'я знищило спинку крісла, а потім поширилося на всю передню частину салону. Мінтер намагалася зателефонувати у службу порятунку, але її телефон саме в той момент розрядився. На щастя, водій, що проїжджав повз, передав їй свій телефон з уже набраним номером 911.

Коли прибули пожежники, вікна автівки вибухнули, люк відкрився від жару, а поблизу іскрили лінії електропередач. За словами Мінтер, знадобилося кілька спроб, щоб повністю загасити полум'я всередині салону.

Що було причиною пожежі?

У коментарях під відео Мінтер пояснила, що пожежники встановили ймовірну причину – несправність акумулятора, розташованого безпосередньо під переднім пасажирським сидінням. Кілька користувачів підтвердили, що деякі моделі Jeep Grand Cherokee випуску 2016 – 2019 років мають основний або додатковий акумулятор під сидінням, а не під капотом. Така конструктивна особливість зустрічається на певних комплектаціях, включаючи експортні та дизельні версії.

Виробники іноді переносять акумулятори всередину салону або в багажник, щоб покращити розподіл ваги та зменшити вплив високої температури з боку двигуна. Таке рішення не обов'язково небезпечне, але вимагає надійного захисту, належної вентиляції та обережного прокладання кабелів у обмеженому просторі.

Пожежі транспортних засобів через електричні несправності трапляються досить часто. Коли починається коротке замикання або перегрів, оббивка та пластикові елементи салону займаються дуже швидко. Але зараз ця модель Jeep не фігурує в активних списках відкликань Національної адміністрації безпеки дорожнього руху США через ризик пожежі, пов'язаний з акумулятором, пише Motor1. Проте раніше виробник відкликав понад мільйон автівок інших моделей через проблеми з генераторами, які могли призвести до перегріву або займання.

Що робити в такій ситуації?

Експерти радять негайно зупинитися й тікати з салону, якщо відчули запах горілого або побачили дим у салоні, особливо якщо це супроводжується електричними ознаками: мерехтіння світла, попереджувальні повідомлення або різкий запах спаленої електроніки. Салон автівки може досягти критичного стану за лічені секунди, тому евакуація має бути першочерговим завданням.

У випадку електрокарів може відмовити електроніка, що заблокує двері. На використання аварійного відкриття може не вистачити часу або людина в паніці забуде, як це робити. Тому потрібно встигнути вибігти, доки вогонь не спалив критичні системи.

Національна асоціація протипожежного захисту в своїх порадах щодо пожежної безпеки автомобіля зазначає, що після займання внутрішніх матеріалів швидко утворюється токсичний дим, а конструктивні елементи салону руйнуються надзвичайно швидко.

Реакція користувачів

Коментарі під відео перетворилися на майданчик для обговорення проблем із Jeep. Десятки глядачів розповіли Мінтер, що стикалися з подібними випадками пожеж у цих автівках, а деякі згадували попередження механіків про електричні вразливості старших моделей Grand Cherokee. Один коментатор написав, що Jeep у гаражі їхньої сім'ї спалахнув і знищив будинок, інший розповів про повторювані електричні поломки свого Cherokee.

Хоча такі історії не можна вважати статистичним доказом, вони відображають проблему сприйняття бренду Jeep. Незалежні споживчі дослідження стабільно розміщують Jeep наприкінці рейтингів довгострокової надійності. Наприклад, у свіжому рейтингу Consumer Reports компанія Jeep посідає передостаннє місце, обганяючи лише Tesla.

Що тепер робитиме Мері Керолайн Мінтер?

Це був третій Jeep Мінтер і перший, що загорівся, але досвіду вистачило, щоб вона назавжди відмовилася від цього бренду. Жінка прямо порадила глядачам позбутися таких автівок, зазначивши, що навіть попри любов до машини, ризик абсолютно не виправданий.