Apple может потерять человека, который должен был изменить Siri – что происходит в компании

В Apple могут возникнуть новые кадровые проблемы: руководитель разработки обновленной Siri Майк Роквелл рассматривает возможность сменить роль или даже покинуть компанию. Причиной стали внутренние перестановки и изменение баланса влияния в ИИ-направлении.

О новом потенциальном конфликте, назревающем в Apple, пишет 9to5mac.

Почему глава Siri сомневается в своем будущем в Apple?

Руководитель проекта модернизации голосового помощника Siri Майк Роквелл оказался в непростой ситуации после изменений в руководстве компании. Он рассматривает вариант перехода на позицию советника или даже увольнения из компании. Впрочем, окончательное решение вряд ли будет принято до завершения работы над новой версией Siri.

Инициатива обновления Siri с применением искусственного интеллекта перешла к Роквеллу после того, как генеральный директор Тим Кук потерял доверие к результатам работы предыдущего руководителя ИИ-направления Джона Джианандреа (John Giannandrea). Роквелл получил этот шанс благодаря опыту запуска сложных продуктов – в частности гарнитуры Apple Vision Pro.

Однако теперь ситуация изменилась, и это также подтверждает Bloomberg. Все ИИ-инициативы в компании координирует руководитель программного направления Крейг Федериги (Craig Federighi). Для Роквелла это означает потерю автономии и необходимость подчиняться новой управленческой вертикали, что не соответствует его амбициям.

Ранее карьерная траектория Роквелла выглядела значительно перспективнее. Внутри Apple его рассматривали как кандидата на роль, близкую к техническому директору – человека, который определяет стратегическое развитие продуктов и искусственного интеллекта. Особенно это было актуально на фоне ставки компании на носимые устройства после эпохи iPhone.

Впрочем, ситуацию осложнил слабый рыночный старт Vision Pro. Несмотря на технологический прорыв, устройство не получило массовой популярности из-за высокой цены и веса. Это ослабило позиции Роквелла и его аргументы относительно лидерской роли в будущих ИИ-направлениях.

Параллельно в компании растет напряжение из-за других кадровых решений. В частности, Кейт Бергерон (Kate Bergeron), которую считали потенциальной руководительницей аппаратного подразделения, осталась недовольна тем, что эту роль получил Том Мериб (Tom Marieb).

Все эти процессы создают дополнительные вызовы для Джона Тернуса (John Ternus), который готовится возглавить Apple в будущем. Ему придется не только удержать ключевых специалистов, но и стабилизировать внутреннюю структуру компании на фоне растущей конкуренции в сфере искусственного интеллекта.