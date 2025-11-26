Как будто только что с завода: Volkswagen восстановил культовый автобус 1977 года, переживший пожар

На фоне сокрушительных пожаров в Лос-Анджелесе, постигших город еще в начале этого года, один старый синий Volkswagen внезапно превратился в неожиданный символ стойкости и надежды. Спустя много месяцев микробус вернулся совсем другим, отреставрированным до состояния почти нового и выставленным под софитами большого автошоу.

Как микробус Azul пережил пожар и стал экспонатом?

В начале 2025 года масштабные лесные пожары в районах Pacific Palisades и Altadena разрушили дома и инфраструктуру, оставив после себя выжженный ландшафт. На этом фоне особенно впечатляющим выглядел старый Volkswagen Type 2 1977 года выпуска, который каким-то чудом остался невредимым среди пепелища, сообщает 24 Канал со ссылкой на Jalopnik.

Фото микробуса, одиноко стоящего среди последствий пожара, сделанное агентством Associated Press, быстро разлетелось по мировым медиа и соцсетям. Машину, которую ее владелица Меган Кристл Вайнрауб назвала Azul, начали воспринимать как воплощение удивительного спасения и светлый образ в потоке тревожных новостей о стихийном бедствии.

Volkswagen решил поддержать эту эмоциональную историю и взялся полностью восстановить микробус, вернув ему вид нового. Azul доставили в технический центр Volkswagen of America в Окснарде, штат Калифорния, где сосредоточена коллекция исторических моделей бренда.

Специалисты сервиса провели полный комплекс работ – от механического восстановления агрегатов и кузова до детального осмотра каждой детали интерьера и экстерьера. Все, что можно было сохранить, тщательно отремонтировали, а изношенные или поврежденные элементы аккуратно заменили на отреставрированные или новые, привлекая к процессу компанию GE Kundensport, известную своими проектами по реставрации Porsche.

Салон Azul оформили в духе классического кемпера: внутри появились свежие деревянные пол и мебель, а сиденья получили новую обивку с черно-белым принтом. В результате микробус превратился в сочетание музейной аккуратности и уюта кемпера, будто только что сошел с конвейера конца 1970-х.



Новый интерьер Volkswagen Type 2 / Фото Volkswagen

Особый контекст истории добавляет и то, что микробус Volkswagen давно стал частью культуры Южной Калифорнии. Сам бренд настолько связывает образ кемпера с этим регионом, что современный фургон для путешествий в модельном ряду получил название California, хотя официально его даже не продают в США.

Публичный дебют обновленного Azul состоялся на Лос-Анджелесском автосалоне, где синий микробус появился рядом с современным электрическим минивэном ID. Buzz. Рядом разместили и известное фото, которое в свое время сделало эту машину вирусной, поэтому посетители могли увидеть контраст между сгоревшим фоном на снимке и безупречным восстановленным экземпляром в реальности.

Автомобиль привлек большое внимание – вокруг него собирались люди, рассматривающие детали кузова и салона и вспоминали собственные истории, связанные с микробусами Volkswagen. Для многих гостей эта машина стала не просто отреставрированной классикой, а живым напоминанием о том, что даже после тяжелых катастроф могут появляться новые символы возрождения.

Куда дальше?

После автосалона Azul не остался за кулисами: восстановленный микробус представят в Petersen Automotive Museum в Лос-Анджелесе. Там он будет демонстрироваться как часть экспозиции с 4 декабря по 11 января 2026 года, чтобы еще больше посетителей смогли увидеть машину, которая стала знаковой для истории пожаров в Калифорнии и культуры местных автолюбителей.