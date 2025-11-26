Наче щойно з заводу: Volkswagen відновив культовий автобус 1977 року, що пережив пожежу

На тлі нищівних пожеж у Лос-Анджелесі, що спіткали місто ще на початку цього року, один старий синій Volkswagen раптово перетворився на неочікуваний символ стійкості та надії. Через багато місяців мікробус повернувся зовсім іншим – відреставрованим до стану майже нового й виставленим під софітами великого автошоу.

Як мікробус Azul пережив пожежу та став експонатом?

На початку 2025 року масштабні лісові пожежі в районах Pacific Palisades і Altadena зруйнували будинки та інфраструктуру, лишивши по собі випалений ландшафт. На цьому тлі особливо вражаючим виглядав старий Volkswagen Type 2 1977 року випуску, який якимось дивом залишився неушкодженим серед згарища, повідомляє 24 Канал з посиланням на Jalopnik.

Фото мікробуса, що самотньо стоїть серед наслідків пожежі, зроблене агентством Associated Press, швидко розлетілося світовими медіа та соцмережами. Машину, яку її власниця Меган Кристл Вайнрауб назвала Azul, почали сприймати як втілення дивовижного порятунку й світлий образ у потоці тривожних новин про стихійне лихо.

Volkswagen вирішив підтримати цю емоційну історію та взявся повністю відновити мікробус, повернувши йому вигляд нового. Azul доправили до технічного центру Volkswagen of America в Окснарді, штат Каліфорнія, де зосереджена колекція історичних моделей бренду.

Фахівці сервісу провели повний комплекс робіт – від механічного відновлення агрегатів і кузова до детального огляду кожної деталі інтер’єру та екстер’єру. Усе, що можна було зберегти, ретельно відремонтували, а зношені чи пошкоджені елементи акуратно замінили на відреставровані або нові, залучивши до процесу компанію GE Kundensport, відому своїми проєктами з реставрації Porsche.

Салон Azul оформили в дусі класичного кемпера: всередині з’явилися свіжі дерев’яні підлога та меблі, а сидіння отримали нову оббивку з чорно-білим принтом. У результаті мікробус перетворився на поєднання музейної акуратності й затишку кемпера, ніби щойно зійшов із конвеєра кінця 1970-х.​



Новий інтер'єр Volkswagen Type 2 / Фото Volkswagen

Особливий контекст історії додає й те, що мікробус Volkswagen давно став частиною культури Південної Каліфорнії. Сам бренд настільки пов’язує образ кемпера з цим регіоном, що сучасний фургон для подорожей у модельному ряді отримав назву California, хоча офіційно його навіть не продають у США.

Публічний дебют оновленого Azul відбувся на Лос-Анджелеському автосалоні, де синій мікробус постав поруч із сучасним електричним мінівеном ID. Buzz. Поруч розмістили й відоме фото, яке свого часу зробило цю машину вірусною, тож відвідувачі могли побачити контраст між згорілим тлом на знімку та бездоганним відновленим екземпляром у реальності.

Автомобіль привернув велику увагу – навколо нього збиралися люди, що розглядали деталі кузова та салону й згадували власні історії, пов’язані з мікробусами Volkswagen. Для багатьох гостей ця машина стала не просто відреставрованою класикою, а живим нагадуванням про те, що навіть після важких катастроф можуть з’являтися нові символи відродження.​

Куди далі?

Після автосалону Azul не залишився за кулісами: відновлений мікробус представлять в Petersen Automotive Museum у Лос-Анджелесі. Там він демонструватиметься як частина експозиції з 4 грудня до 11 січня 2026 року, щоб ще більше відвідувачів змогли побачити машину, яка стала знаковою для історії пожеж у Каліфорнії та культури місцевих автолюбителів.