Ученые узнали, как людям удалось выжить после того, как 900 тысяч лет назад они почти вымерли

Около 900 000 лет назад люди почти вымерли из-за резкого изменения климата, к которому никто не был готов. На этом история человека как вида могла бы закончиться, освободив место другим животным, однако каким-то образом нам повезло. Новое исследование показывает, как последние 1 300 особей пережили эту катастрофу.

Что произошло 900 000 лет назад

Согласно результатам геномного исследования, опубликованным в прошлом году, предки современного человечества в определенный момент истории сократились до популяции, едва насчитывавшей 1300 особей. Это поставило нас на грань уничтожения в так называемом "узком месте", как это называют ученые. Новое исследование выявило, что в то же время произошла массовая миграция людей из Африки.

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Открытие подтверждает предыдущую датировку сокращения численности населения и указывает на то, что эти два события связаны общим знаменателем — событием, известным как Среднеплейстоценовый переход, во время которого климат Земли пережил период чрезвычайных потрясений, что привело к вымиранию многих биологических видов.

Перемещение ранних людей из Африки в Европу и Азию трудно реконструировать. Лучшие доказательства, которые мы имеем, состоят из немногочисленных останков костей и преимущественно каменных артефактов, что может быть сложно оценивать сегодня. Однако данные свидетельствуют, что это было не одно событие, а несколько волн ранних гоминидов и предков современного человека, которые собирали свои вещи и совершали долгие путешествия в новые среды.

Два недавних исследования связали миграцию людей с тем самым "узким местом" в популяции, когда их численность критически сократилась. Внимательное изучение генома человека показало, что "узкое место" в популяции привело к потере генетического разнообразия около 900 000 лет назад. Второе исследование, опубликованное несколькими неделями позже, изучало ранние археологические находки в Евразии и датировало "узкое место" 1,1 миллиона лет назад.

Это расхождение затрудняет определение климатического события, которое могло вызвать или по крайней мере способствовать падению численности, поэтому геологи Джованни Муттони из Миланского университета и Деннис Кент из Колумбийского университета предприняли попытку сузить временные рамки "узкого места".

Во-первых, исследователи заново оценили записи о местах обитания ранних гоминидов по всей Евразии и нашли группу стоянок, надежно датированных 900 000 лет назад. Для сравнения, датировки более древних находок, которые использовались как доказательство узкого места популяции, были более неоднозначными и поэтому противоречивыми.

Они сравнили свои выводы с данными о морских отложениях, которые хранят доказательства изменений климата в виде изотопов кислорода. Соотношение кислорода, задержанного в слоях осадочных пород, указывает на то, был ли климат теплее или холоднее в то время, когда откладывались минералы.

Геномные данные и датировка находок гоминидов вместе указывают на то, что "узкое место" и миграция были одновременными. Во время переходного периода в середине плейстоцена уровень мирового океана упал, и Африка и Азия высохли, образовав большие участки засушливого климата. Гоминиды, жившие в Африке, оказались в ужасных условиях, лишенных пищи и воды. К счастью, с падением уровня моря открылись сухопутные пути в Евразию, и они смогли перебраться туда. Это и стало их спасением, и нашим, соответственно, тоже.

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Это не означает, отмечают они, что гоминиды не мигрировали раньше. Скорее всего, "узкое место" в популяции предка современного Homo sapiens и его миграция произошли одновременно в результате климатических потрясений, происходивших около 900 000 лет назад.

Мы предполагаем, что усиление засушливости во время морской изотопной стадии 22, которая вызвала распространение саванн и засушливых зон на большей части континентальной Африки, подтолкнуло ранние популяции Homo в Африке к адаптации или миграции, чтобы избежать вымирания,

– пишут исследователи в своей работе.

Быстрая миграция в ответ на суровый климатический триггер и сопутствующие средства для побега — вот что может объяснить миграцию из Африки 0,9 миллиона лет назад и способствовать современным геномным доказательствам в современных африканских популяциях "узкого места".