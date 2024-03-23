Учені дізналися, як людям вдалося вижити після того, як 900 тисяч років тому вони майже вимерли

Близько 900 000 років тому люди майже вимерли через різку зміну клімату, до якої ніхто не був готовий. На цьому історія людини як виду могла б закінчитися, звільнивши місце іншим тваринам, однак якимось чином нам пощастило. Нове дослідження показує, як останні 1 300 особин пережили цю катастрофу.

Що сталося 900 000 років тому

Згідно з результатами геномного дослідження, опублікованими минулого року, предки сучасного людства у певний момент історії скоротилися до популяції, що заледве налічувала 1300 особин. Це поставило нас на межу знищення у так званому "вузькому місці", як це називають учені. Нове дослідження виявило, що в той самий час відбулася масова міграція людей з Африки.

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Відкриття підтверджує попереднє датування скорочення чисельності населення і вказує на те, що ці дві події пов'язані спільним знаменником — подією, відомою як Середньоплейстоценовий перехід, під час якого клімат Землі пережив період надзвичайних потрясінь, що призвело до вимирання багатьох біологічних видів.

Переміщення ранніх людей з Африки в Європу та Азію важко реконструювати. Найкращі докази, які ми маємо, складаються з нечисленних решток кісток і переважно кам'яних артефактів, що може бути складно оцінювати сьогодні. Однак, дані свідчать про те, що це була не одна подія, а кілька хвиль ранніх гомінідів і предків сучасної людини, які збирали свої речі і здійснювали довгі подорожі в нові середовища.

Два нещодавні дослідження пов'язали міграцію людей з тим самим "вузьким місцем" у популяції, коли їхня чисельність критично скоротилася. Уважне вивчення геному людини показало, що "вузьке місце" в популяції призвело до втрати генетичного різноманіття близько 900 000 років тому. Друге дослідження, опубліковане кількома тижнями пізніше, вивчало ранні археологічні знахідки в Євразії і датувало "вузьке місце" 1,1 мільйона років тому.

Ця розбіжність ускладнює визначення кліматичної події, яка могла спричинити або принаймні сприяти падінню чисельності, тому геологи Джованні Муттоні з Міланського університету і Денніс Кент з Колумбійського університету розпочали спробу звузити часові рамки "вузького місця".

По-перше, дослідники заново оцінили записи про місця проживання ранніх гомінідів по всій Євразії і знайшли групу стоянок, надійно датованих 900 000 років тому. Для порівняння, датування більш давніх знахідок, які використовувалися як доказ вузького місця популяції, були більш неоднозначними і тому суперечливими.

Вони порівняли свої висновки з даними про морські відкладення, які зберігають докази змін клімату у вигляді ізотопів кисню. Співвідношення кисню, затриманого в шарах осадових порід, вказує на те, чи був клімат теплішим або холоднішим у той час, коли відкладалися мінерали.

Геномні дані та датування знахідок гомінідів разом вказують на те, що "вузьке місце" і міграція були одночасними. Під час перехідного періоду в середині плейстоцену рівень світового океану впав, і Африка та Азія висохли, утворивши великі ділянки посушливого клімату. Гомініди, що жили в Африці, опинились у жахливих умовах, позбавлених їжі та води. На щастя, з падінням рівня моря відкрилися сухопутні шляхи до Євразії, і вони змогли перебратися туди. Це й стало їхнім порятунком, і нашим, відповідно, теж.

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Це не означає, зауважують вони, що гомініди не мігрували раніше. Швидше за все, "вузьке місце" в популяції предка сучасного Homo sapiens і його міграція сталися одночасно в результаті кліматичних потрясінь, що відбувалися близько 900 000 років тому.

Ми припускаємо, що посилення посушливості під час морської ізотопної стадії 22, яка спричинила поширення саван і посушливих зон на більшій частині континентальної Африки, підштовхнуло ранні популяції Homo в Африці до адаптації або міграції, щоб уникнути вимирання,

– пишуть дослідники в своїй роботі.

Швидка міграція у відповідь на суворий кліматичний тригер і супутні засоби для втечі — ось що може пояснити міграцію з Африки 0,9 мільйона років тому і сприяти сучасним геномним доказам у сучасних африканських популяціях "вузького місця".