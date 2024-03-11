Що відомо про дивовижне відкриття
Знайдені в Україні кам'яні знаряддя можуть бути найдавнішими достовірними свідченнями присутності людини в Європі. Творці цих знарядь були не Homo sapiens, а вимерлими близькими родичами нашого виду.
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Вчені проаналізували знахідки з археологічної стоянки Королево на заході України, де зокрема розкопали кам'яні рубила часів палеоліту (період, що тривав від 2,6 мільйона років тому до 10 500 років тому). Саму стоянку відкрили у 1974 році.
Артефакти з Королево були зроблені гомінідами — групою, яка включає сучасних людей і вимерлі види, ближчі до людини, ніж будь-яка інша тварина. Хоча достеменно невідомо, який саме вид створив ці знаряддя, вчені можуть надати кілька припущень.
Український археолог Віталій Усик / Фото Яна Плавець, Відділ зовнішніх зв'язків Апарату CAS/Роман Гарба/Віталій Усик
Ми давно знаємо, що інші види людини покинули Африку задовго до Homo sapiens, які зробили це близько 270 000 років тому. Нині вимерлі види людей вже мігрували з Африки до Євразії щонайменше 1,8 мільйона років тому.
Найдавнішими артефактами в Королево були кам'яні знаряддя праці, залишені на дні річки й зроблені в олдованському стилі, найпримітивнішій формі людського знаряддя праці, зазначають дослідники. Подібні знаряддя були знайдені на найдавніших відомих стоянках людини в Африці, Європі та Азії. Артефакти в Королево були поховані річковими наносами, а згодом пилом, що розносився вітром, і врешті-решт були виявлені працівниками кам'яного кар'єру.
Вчений Роман Гарба поряд із установкою, яка допомогла встановити вік кам'яних знарядь / Фото Яна Плавець, Відділ зовнішніх зв'язків Апарату CAS/Роман Гарба/Віталій Усик
Попередні дослідження не змогли точно датувати найдавніші артефакти з Королево. У новому дослідженні вчені застосували метод датування поховань за допомогою космогенних нуклідів, який спирається на космічні промені — високоенергетичні частинки, що постійно бомбардують Землю з космосу. Космічні промені можуть викликати ядерні реакції всередині гірських порід на поверхні, створюючи радіоактивні ізотопи (різні версії елементів), які зазвичай є надзвичайно рідкісними на Землі. Оскільки ці так звані космогенні нукліди утворюються, коли породи виходять на поверхню, а не коли вони поховані під землею, дослідники можуть проаналізувати рівні різних космогенних нуклідів, щоб оцінити, як давно вони були поховані.
Артефакти з Королево / Фото Яна Плавець, Відділ зовнішніх зв'язків Апарату CAS/Роман Гарба/Віталій Усик
Таким чином було визначено, що найдавніші кам'яні знаряддя праці в Королево можуть мати вік близько 1,4 мільйона років. Це означає, що місце знахідки містить найдавніші з відомих доказів існування гомінідів у Європі.
Хоча знаряддя праці занадто старі, щоб бути роботою сучасних людей або наших найближчих вимерлих родичів, неандертальців і денисівців, вони можуть належати Homo erectus, вимерлому виду людей, який вперше з'явився в Африці близько 2 мільйонів років тому і пізніше поширився в Азію і Європу.
Артефакти з Королево / Фото Яна Плавець, Відділ зовнішніх зв'язків Апарату CAS/Роман Гарба/Віталій Усик
Королево є найпівнічнішим знайденим сьогодні аванпостом того, що ми вважаємо Homo erectus, і є свідченням безстрашності цього предка. Цілком можливо, що місця, які знаходяться ще далі на північ, лежать глибоко поховані або були знищені льодовиками,
– каже співавтор дослідження Джон Янсен, старший науковий співробітник Інституту геофізики Чеської академії наук у Празі.
Археологічна формація Королево / Фото Яна Плавець, Відділ зовнішніх зв'язків Апарату CAS/Роман Гарба/Віталій Усик
Археологічна формація Королево / Фото Яна Плавець, Відділ зовнішніх зв'язків Апарату CAS/Роман Гарба/Віталій Усик
Колонізація Європи
Попередні дослідження показали, що гомініди заселили Кавказькі гори в Азії близько 1,8 мільйона років тому, а території сучасної Франції та Іспанії близько 1,2 мільйона років тому. Королево розташоване на півдорозі між цими місцями в Азії та Європі, тож тепер у нас є дані, які свідчать про те, що гомініди могли колонізувати Європу зі сходу на захід.
"Вік кам'яних знарядь з Королево підтверджує давню гіпотезу щодо напрямку, з якого Європа була вперше колонізована", – додає Янсен. Один з можливих маршрутів на захід від України міг пролягати через Паннонський басейн на південному сході Центральної Європи.
У теплі періоди в історії Землі, відомі як міжльодовикові періоди, льодовики відступали, відкриваючи нові ландшафти для дослідження першими людьми, наприклад Європу. Найдавніші артефакти в Королево були поховані під час одного з таких міжльодовикових періодів, які були одними з найтепліших за останні кілька мільйонів років, що може допомогти пояснити, чому гомініди, які їх створили, змогли розійтися так далеко на північ.
Попри те, що 1,4 мільйона років тому в цьому регіоні був теплий період, його північніше розташування (ніж Африка) все одно зазнавало значної мінливості по сезонах. Це означає, що ранні види людей були поведінково більш гнучкими у своїх адаптаціях, ніж вважалося раніше.