Печера Ільзенхоле вже понад століття є важливим місцем для палеонтології та археології, де знаходять рештки вимерлих істот і кам'яні артефакти. Попри попередні розкопки, залишалися питання про зв'язок між артефактами та сучасними людьми або неандертальцями.
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Нове відкриття
Нещодавні повторні розкопки, проведені командою Інституту еволюційної антропології Макса Планка, Тюрингського земельного фонду та Університету Фрідріха-Александра Ерланген-Нюрнберга, виявили фрагменти кісток на безпрецедентній глибині, що дало змогу зробити нові висновки.
Фрагмент кістки виявлений дослідниками / Фото Tim Schüler TLDA
Кам'яні знаряддя знайдені на місці розкопок / Фото Josephine Schubert, Museum Burg Ranis
Генетичний аналіз, проведений вченими з Каліфорнійського університету в Берклі, вніс ясність. Мітохондріальна ДНК, витягнута з кісток, разом з аналізом білкового складу, дала змогу ідентифікувати рештки як такі, що належать сучасній людині віком 45 000 років.
Чому це важливо
Відкриття розширює часові та географічні межі існування неандертальців і Homo sapiens, проливаючи світло на їхню взаємодію. Два людські види співіснували, займаючись торгівлею, схрещуванням і паралельним технологічним розвитком.
До 2% ДНК сучасних європейців та азіатів успадковано від неандертальців, що ілюструє глибину цієї історичної взаємодії.
- Дослідження також висвітлює виклики, з якими стикалися як Homo sapiens, так і неандертальці в суворих умовах навколишнього середовища. Клімат 40-45 тисяч років тому, схожий на сучасні північні райони Скандинавії чи Сибіру, створював складні умови для виживання.
- Раціон зосереджувався на великій наземній дичині, що потенційно призводило до конкуренції. Такі фактори, як суворий клімат, невелика чисельність населення та скорочення популяцій тварин, можливо, сприяли виникненню проблем, з якими зіткнулися пізні неандертальці.
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Хоча дослідження дає уявлення про тривале перекриття та співіснування неандертальців і Homo sapiens, залишаються питання щодо конкретних чинників, які призвели до остаточного вимирання неандертальців у Європі. Вчені визнають, що для розуміння складної взаємодії клімату, динаміки чисельності населення та появи нових груп Homo sapiens у формуванні долі неандертальців необхідно більше даних.
Дослідження підтверджує еволюційний розкол між Homo sapiens і неандертальцями, який простежується понад 600 000 років до спільного предка, можливо, Homo heidelbergensis, Homo antecessor або іншого предкового виду.