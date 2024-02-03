Викопні рештки, можливо, належать до найдавнішого з відомих типів фотосинтезуючих водоростей, хоча це й не найдавніший приклад самого фотосинтезу – до нього були здатні ще одноклітинні предки багатоклітинних організмів. Це також найдавніші з будь-коли знайдених еукаріотів – організмів, які містять чітко окреслене ядро, наповнене упакованою ДНК.

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Деталі відкриття

Новим скам'янілостям понад 1635 мільйонів років (1,6 мільярда років). Досі вчені вважали, що багатоклітинність виникла не менш як на 70 мільйонів років пізніше. Це означає, що нам потрібно змінювати свої уявлення про еволюцію земного життя.

Дослідники, які зібрали скам'янілості в китайській формації Чуаньлінгоу, вважають, що ці зразки представляють рослину Qingshania magnifica, яка виглядає як ниткоподібна трубка, складена з приблизно 20 клітин, які формою нагадують бочки, розташовані одна над одною. Деякі зі зразків містили спори, що свідчить про те, що Q. magnifica, ймовірно, розмножувалася нестатевим шляхом, пишуть автори в дослідженні.

Ці нитки демонструють певний ступінь складності, виходячи з їхньої варіативності зовнішнього вигляду, зазначає співавтор дослідження Ланьюн Мяо, вчений з Інституту геології та палеонтології Нанкінського інституту геології та палеонтології Китайської академії наук.

Перші прокаріоти, або мікроскопічні одноклітинні організми без чітко вираженого ядра, з'явилися приблизно 3,9 мільярда років тому. Але лише 1,65 мільярда років тому у відкладеннях з північного Китаю і північної Австралії з'являються одноклітинні еукаріоти з ядром. До еукаріотів належить все рослинне і тваринне життя на Землі. Вивчення скам'янілостей показує, що Q. magnifica з'являється відносно незабаром після цього, що свідчить про те, що гілка еукаріотів набула багатоклітинності на ранньому етапі своєї еволюційної історії.

Подальший аналіз показав, що організми могли отримувати енергію за рахунок фотосинтезу, подібно до сучасних водоростей.

Це не перше відкриття

Описане нове дослідження ґрунтується на результатах 1989 року, коли група дослідників виявила і описала перший зразок Q. magnifica у формації Чуаньлінгоу. Однак через низьку якість зображень описаного матеріалу і його публікацію у відносно важкодоступному журналі, цей звіт отримав мало уваги з моменту його публікації. Тому вчені вирішили повернутися до цієї області в 2015 році і виявили 279 мікроскопічних скам'янілостей, всі з яких, крім однієї, були Q. magnifica.