Астронавт NASA рассказал о главной ошибке человечества после 178 дней проведенных в космосе

Бывший астронавт NASA Рон Гаран, который провел на орбите почти полгода, поделился глубоким осознанием, которое пришло к нему во время наблюдения за нашей планетой. Его опыт длительной миссии и тысячи оборотов вокруг Земли позволили увидеть мир под другим углом.

Это привело к пониманию Роном, как он заметил в интервью Big Think, критической ошибки в том, как современное общество воспринимает экологию и глобальную экономику, объясняет 24 Канал.

В чем заключается настоящая хрупкость нашего мира по словам астронавта?

Рон Гаран за свою карьеру провел в космическом пространстве 178 дней, совершив всего 2842 оборота вокруг Земли. Во время пребывания на Международной космической станции он почувствовал состояние, известное как "эффект обзора" – особое ощущение, возникающее у людей при взгляде на родную планету с высоты.



Рон Гаран / Фото Space.com

Гаран вспоминает невероятные визуальные образы: грозовые разряды, похожие на вспышки папарацци, и танцующие шторы полярного сияния, которые казались настолько близкими, что их можно было коснуться рукой.

Однако наиболее впечатляющим для него стало осознание невероятной тонкости земной атмосферы, которая защищает жизнь и по толщине напоминает лист бумаги. Астронавт отметил, что человечество живет в состоянии иллюзии, поскольку наши искусственные системы рассматривают планету и ее механизмы жизнеобеспечения только как приложение к глобальной экономике.

На самом деле такие явления, как изменение климата, вырубка лесов и потеря биоразнообразия, являются лишь последствиями главной проблемы – мы не воспринимаем себя как часть единой планетарной системы.

По возвращении домой Гаран продолжает работать над тем, чтобы сделать мир более безопасным и чистым, рассказывает Unilad.

Он убежден, что человечеству необходимо изменить иерархию мышления: на первом месте должна быть планета, затем общество и только после этого – экономика. По мнению астронавта, мир на Земле возможен только тогда, когда мы признаем факт взаимосвязи всей реальности и начнем действовать как единое целое.

Кто такой Рон Гарран?