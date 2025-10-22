Связь во время блэкаута: как не остаться оффлайн без света
- Для обеспечения стабильного интернета во время блэкаута рекомендуется использовать технологию xPON с подключением Wi-Fi роутера и оптического терминала к павербанку.
- Национальный роуминг позволяет подключаться к сети другого оператора, а офлайн-мессенджеры и радиоприемники на батарейках являются альтернативными средствами связи при отсутствии мобильной сети.
Отключения электроэнергии могут привести к перебоям в работе мобильных и интернет-сетей, оставляя людей без связи в критические моменты. Это создает проблемы не только с доступом к новостям и общением с близкими, но и затрудняет получение сигналов тревоги. Впрочем, существуют способы подготовиться к таким ситуациям заранее.
Как обеспечить себя связью во время обесточиваний?
Чтобы не остаться в информационной изоляции во время отключений света, стоит заранее позаботиться об альтернативных источниках связи и питания для своих устройств. Комплексная подготовка поможет смягчить последствия перебоев в работе телекоммуникационных сетей, пишет 24 Канал.
Стабильный домашний интернет
Наиболее надежным способом оставаться онлайн дома является подключение к интернет-провайдеру, что использует энергосберегающую технологию xPON (пассивная оптическая сеть). Эта технология передает данные через оптоволоконный кабель, что обеспечивает стабильную скорость и устойчивость к перегрузкам сети. Главное преимущество xPON – возможность пользоваться интернетом без электричества до 72 часов. Для этого необходимо лишь подключить Wi-Fi роутер и оптический терминал к павербанку.
Мы рассказали, как это сделать, в отдельном материале, однако обратите внимание, что в случае с оптоволоконным интернетом вам понадобится два преобразователя тока – для роутера и для терминала. Обязательно проверьте, сколько вольт нужно для каждого из устройств.
В Украине уже около половины пользователей перешли на эту технологию, а услуги предоставляют более двух тысяч провайдеров. Чтобы узнать, предлагает ли ваш провайдер такую услугу, зайдите на его сайт или позвоните на горячую линию.
Мобильная связь и национальный роуминг
В случае перегрузки или повреждения базовых станций одного оператора, можно воспользоваться национальным роумингом. Эта услуга позволяет вручную подключиться к сети другого доступного оператора (Vodafone UA, Киевстар или Lifecell) без дополнительной платы. Для этого нужно в настройках смартфона отключить автоматический выбор сети и выбрать одну из доступных.
Также целесообразно иметь SIM-карты разных операторов, что повысит шансы оставаться на связи. Учитывая, что многие смартфоны сегодня имеют два слота для SIM-карт, переход между операторами не должен быть сложным.
Альтернативные способы общения
Когда мобильная сеть и интернет недоступны, пригодятся офлайн-мессенджеры. Такие приложения, как Bridgefy, Briar, Rumble и Vojer, используют технологию Bluetooth для обмена сообщениями на расстоянии до 100 метров без подключения к сотовой сети.
Минусом этой технологии является то, что для ее работы нужно, чтобы в пределах доступности находился другой пользователь того же приложения.
Для получения новостей и официальных оповещений незаменимым устройством является радиоприемник на батарейках или с ручным заводом. Это позволит слушать местные и национальные радиостанции даже при полном отсутствии электроэнергии и мобильной связи.
Общая подготовка к отключениям
- Резервное питание. Держите заряженными павербанки и другие портативные источники энергии. Они понадобятся не только для смартфона, но и для питания роутера.
- Экономия заряда. В случае перебоев со связью смартфон быстрее разряжается. Чтобы продлить его работу, включите режим экономии энергии, уменьшите яркость экрана или перейдите в настройках на сети 2G/3G. О том, как сохранить заряд вашего смартфона как можно дольше, мы также писали в отдельном материале.
- Важная информация. Заранее загрузите офлайн-карты на свое устройство и запишите на бумаге важные номера телефонов, поскольку во время блэкаута доступ к онлайн-контактам может исчезнуть.
- Помощь близким. Поделитесь советами с родственниками и помогите им подготовиться, особенно пожилым людям. Убедитесь, что они также имеют альтернативные средства связи, например, стационарный телефон.