Только Google и ничего лишнего: как избавиться от ИИ-обзоров во время поиска, если они вас раздражают

Google активно внедряет искусственный интеллект в свой поисковый механизм, создавая специальные обзоры, которые должны давать ответы на вопросы без необходимости переходить на сторонние сайты. Однако эта функция вызывает немало нареканий: от снижения трафика для издателей контента до регулярных фактических ошибок в самих текстах, которые генерирует машина.

Для многих пользователей такой формат оказался слишком навязчивым, поскольку он занимает значительную часть экрана, а официальной кнопки для его полного отключения компания до сих пор не предусмотрела, оставляя людей один на один с интеллектуальными алгоритмами. Специалисты, которые работают с различными гаджетами – от ноутбуков с экранами диагональю более 43 сантиметров до компактных смартфонов, – отмечают, что эти обзоры существенно усложняют повседневную работу, пишет 24 Канал.

Как снова сделать Google простой поисковой системой без автоматических резюме?

Один из самых простых способов обойти алгоритм заключается в использовании специальных дополнительных "кодов" непосредственно при написании запроса в строке поиска. Если в конце вашего вопроса добавить дефис и слово AI (то есть написать "-AI"), система автоматически уберет блок с резюме со страницы результатов.

Эта хитрость базируется на том, что модификатор фактически ломает логику работы системы, которая пытается подобрать интеллектуальный ответ. Но стоит отметить, что похожий эффект может дать и добавление любых случайных символов после знака минус, однако вариант с названием технологии выглядит наиболее логичным для запоминания. Проще говоря, ИИ перестает появляться тогда, когда не понимает запрос.



Как убрать ИИ-результаты из поиска Google / Скриншот 24 Канала

Другим официальным, но несколько скрытым методом является переход к специальному фильтру "Веб-страницы", который недавно появился в верхней панели инструментов Google рядом с категориями "Изображения" и "Новости". Эта функция позволяет мгновенно вернуть выдачу к ее традиционному виду, оставляя на экране только классические текстовые ссылки на ресурсы без каких-либо дополнительных вставок.

В случаях, когда этот раздел не отображается сразу среди основных вкладок, его можно легко найти в меню, что разворачивается под кнопкой "Больше". Хотя этот инструмент эффективно справляется с ИИ-выдачей, стоит помнить, что он также скрывает блоки с видео, предварительный просмотр YouTube и другие мультимедийные элементы, фокусируясь исключительно на ссылках.



Как убрать ИИ-результаты из поиска Google / Скриншот 24 Канала

Для тех пользователей, которые не желают каждый раз вручную нажимать на фильтры, существует возможность автоматизировать процесс через изменение параметров самого браузера. Установлено, что добавление технического кода "&udm=14" в адрес результатов поиска принудительно активирует режим без генеративных обзоров. Чтобы не вводить это каждый раз вручную, можно воспользоваться сервисом-посредником, таким как udm14.com, который работает как чистая оболочка для Google.

Однако следует учитывать то, что сторонние прокси-сайты потенциально могут иметь доступ к вашим поисковым запросам, поэтому к этому методу следует относиться с определенной осторожностью.



Сервис udm14.com, который позволяет искать без ИИ / Скриншот 24 Канала

Если же вы готовы к более решительным изменениям, можно рассмотреть переход на альтернативный браузер. Brave, например, имеет встроенные инструменты для блокировки контента, который будет распознавать и удалять интеллектуальные подсказки Google. Он также позволяет выключать его собственные ИИ-ответы непосредственно в настройках страницы поиска.