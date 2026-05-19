Как скачать видео с YouTube в 2026 году – рабочие способы для ПК и смартфона

YouTube давно стал не только платформой для развлечений, но и огромной библиотекой лекций, музыки, интервью, геймплеев и обучающих курсов. Неудивительно, что мы регулярно ищем способы скачать видео с ютуб – на ноутбук, телефон или даже просто в галерею смартфона. Часто это бывает непросто, но способы есть.

Потребностей сохранить видео на смартфон или ноутбук более чем достаточно. Мы проверили ряд доступных вариантов и теперь 24 Канал готов рассказать о том, возможно ли скачать видео с ютуба на компьютер или смартфон.

Но прежде всего следует учесть важный нюанс. Официально YouTube позволяет загрузки только через подписку Premium. В то же время существуют десятки сторонних сервисов и программ, которые позволяют скачать видео бесплатно.

Можно ли скачать видео с YouTube официально?

Да. YouTube имеет собственную функцию офлайн-загрузки для пользователей YouTube Premium. Она работает на смартфонах, планшетах и даже в браузере на компьютере. Для этого достаточно открыть ролик и нажать кнопку "Загрузить" под видео.

Чтобы найти и посмотреть загруженные видео на компьютере или смартфоне, нужно войти в свою учетную запись с подпиской YouTube Premium и в меню слева выбрать "Загрузки".

Важно! Загруженные видео доступны для офлайн-просмотра в течение 29 дней, как отмечает YouTube Справка. После этого нужно подключать устройство к интернету, чтобы выполнить проверку. Отдельно сохранить видео с youtube в галерею таким способом официально не разрешается.

Такой вариант подойдет, если вам нужно, например, смотреть ролики без интернета во время путешествия. Но если нужно именно MP4-файл на компьютер или телефон – придется использовать сторонние сервисы.

Как скачать видео с YouTube без программ?

Это самый популярный вариант, потому что не нужно ничего устанавливать. Схема максимально проста: нужно скопировать ссылку и вставить ее на специальный сайт. Далее просто нажимаете на кнопку "Скачать" (возможно, придется выбрать формат или размер) и указываете место на устройстве, куда именно сохранить файл.

Такие сервисы легко найти в Google по запросу "Скачать видео с YouTube", однако пользоваться ими следует на свой страх и риск. Также следует быть крайне внимательными к любым ссылкам на таких страницах, ведь нередко это могут быть как минимум ссылки на рекламные сайты, а в худшем случае – вредные ссылки.

Пользователи, которые поделились собственным опытом на Reddit, нередко наталкивались на вредные ссылки для скачивания видео youtube, поэтому рекомендуют пользоваться сервисами или приложениями с доверием. Однако такие сервисы уже находятся, так сказать, в "серой зоне", поэтому их репутация по определению под вопросом.

YouTube в своих правилах позволяет офлайн-просмотр только через официальные функции Premium. Скачивание сторонними сервисами может нарушать условия использования платформы, особенно если вы распространяете чужой контент, перезаливаете ролики или используете видео коммерчески. Поэтому стоит помнить об авторских правах и рисках безопасности.

Программы для скачивания видео с YouTube

Если вы хоть раз искали в Google что-то вроде "скачать видео с YouTube бесплатно", то точно видели десятки странных сайтов и программ с названиями типа "Ultra HD Video Downloader Pro". Часть из них действительно работает. Но проблема в том, что вместе с видео пользователь нередко получает еще и кучу неприятностей.

За годы существования YouTube вокруг темы загрузки видео выросла целая серая индустрия. И именно на ней регулярно паразитируют мошенники. Под видом "загрузчика" вам могут подсунуть рекламный хлам, браузерный майнер или вообще троян, который ворует пароли.

Особенно часто это случается с программами для Windows. Вы могли искать простой способ скачать ролик в MP4, попали на красивый сайт, нажали огромную зеленую кнопку "Download" – а дальше получили инсталлятор, который параллельно ставит еще три "антивируса", VPN, меняет поисковик в браузере и начинает сыпать рекламой. И это еще относительно легкий сценарий.

Следует остерегаться и самих видео. Специалисты по кибербезопасности Университета Корнелла неоднократно находили кампании, где через фейковые YouTube-загрузчики распространяли полноценное вредоносное ПО. В частности, трояны, которые могут извлекать cookies браузера, сохраненные пароли или даже криптокошельки. Такие истории регулярно всплывают и сейчас – особенно через видео на YouTube с "инструкциями" и ссылками в описании.

Отдельная проблема – Android-приложения не из Google Play. Некоторые APK-файлы просят абсолютно неадекватные разрешения: доступ к SMS, контактам, звонкам или всем файлам на телефоне. Для обычной загрузки видео это красный флажок.

Поэтому здесь правило очень простое: если сервис требует установить "специальный downloader", "codec pack", "HD accelerator" или еще что-то подобное – лучше закрыть вкладку.