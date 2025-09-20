Украинские ритейлеры раскрыли данные о предзаказах на новую линейку iPhone 17, и статистика показывает явного фаворита, а точнее двух.

Мы спросили у официальных ритейлеров по продаже техники Apple, какие именно версии нового iPhone 17 самые популярные в Украине. 24 Канал напоминает, что официальные продажи начинаются 26 сентября, а предзаказ стартовал 19 сентября.

Смотрите также Apple всех обманула: новые iPhone 17 не соответствуют одному из ключевых обещаний

Какие модели iPhone 17 оказались самыми желанными?

Согласно данным, предоставленными сетью COMFY, которая является одной из крупнейших сетей по продаже техники в Украине, подавляющее большинство украинских покупателей отдает предпочтение старшим моделям новой линейки – iPhone 17 Pro Max.

На старте продаж украинцы чаще выбирают серию Pro. Среди предзаказов 80% это именно серия Pro, из них 70% – модель Pro Max,

– рассказал 24 Каналу Антон Одарюк, руководитель департамента стратегических коммуникаций COMFY.

Это означает, что самый дорогой и самый технологичный смартфон в линейке является одновременно и самым популярным среди украинских потребителей на старте продаж.

Важно! Такой высокий спрос на Pro-модели, по прогнозам ритейлеров, может привести к дефициту этих устройств в первые 4-6 недель после старта продаж.

Частично такую активность объясняет популярность сервиса Trade-in, который позволяет сдать старый гаджет и получить скидку на новый. Многие покупатели комбинируют Trade-in с кредитом или оплатой частями, чтобы сделать покупку флагманского смартфона доступной.

Чем интересен новый iPhone 17?

В наших материалах вы найдете все характеристики и функции новой линейки, где мы подробно описали особенности каждой модели. iPhone 17 наконец получил существенное обновление камеры и экран с поддержкой 120 Гц. iPhone 17 Air стал самым тонким смартфоном в истории Apple. iPhone 17 Pro и Pro Max теперь в алюминиевом корпусе с существенным редизайном и профессиональным набором камер и функций.