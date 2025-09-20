Українські рітейлери розкрили дані про передзамовлення на нову лінійку iPhone 17, і статистика показує явного фаворита, а точніше двох.

Ми запитали в офіційних рітейлерів з продажу техніки Apple, які саме версії нового iPhone 17 найпопулярніші в Україні. 24 Канал нагадує, що офіційні продажі розпочинаються 26 вересня, а передзамовлення стартували 19 вересня.

Які моделі iPhone 17 виявилися найбажанішими?

Згідно з даними, наданими мережею COMFY, яка є однією з найбільших мереж з продажу техніки в Україні, переважна більшість українських покупців віддає перевагу старшим моделям нової лінійки – iPhone 17 Pro Max.

На старті продажів українці частіше обирають серію Pro. Серед передзамовлень 80% це саме серія Pro, з них 70% – модель Pro Max,

– розповів 24 Каналу Антон Одарюк, керівник департаменту стратегічних комунікацій COMFY.

Це означає, що найдорожчий та найтехнологічніший смартфон у лінійці є водночас і найпопулярнішим серед українських споживачів на старті продажів.

Важливо! Такий високий попит на Pro-моделі, за прогнозами рітейлерів, може призвести до дефіциту цих пристроїв у перші 4-6 тижнів після старту продажів.

Частково таку активність пояснює популярність сервісу Trade-in, який дозволяє здати старий ґаджет та отримати знижку на новий. Багато покупців комбінують Trade-in з кредитом чи оплатою частинами, щоб зробити покупку флагманського смартфона доступнішою.

Чим цікавий новий iPhone 17?

У наших матеріалах ви знайдете всі характеристики та функції нової лінійки, де ми детально описали особливості кожної моделі. iPhone 17 нарешті отримав суттєве оновлення камери та екран з підтримкою 120 Гц. iPhone 17 Air став найтоншим смартфоном в історії Apple. iPhone 17 Pro і Pro Max тепер в алюмінієвому корпусі з суттєвим редизайном та професійним набором камерам та функцій.