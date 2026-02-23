Солнечная энергия дома: какие панели выбрать на случай отключений

Из-за регулярных обстрелов энергетической инфраструктуры украинцы снова сталкиваются с риском длительных отключений света. В таких условиях растет интерес к портативным солнечным панелям, которые можно использовать даже в квартире для питания базовой техники и зарядки гаджетов.

Российские атаки на энергетику заставляют искать безопасные альтернативы генераторам, которые сложно использовать в многоэтажках из-за шума и выхлопов. Портативные солнечные панели работают бесшумно и не выделяют вредных газов, поэтому подходят для установки на балконе или у окна. Об этом пишет 24 Канал.

Какие солнечные панели и модели подойдут для квартиры?

Для квартиры чаще всего выбирают сложные панели. Например, Jackery SolarSaga 100W или EcoFlow 110W Solar Panel. Они легко раскладываются, занимают минимум места и подходят для зарядки небольших аккумуляторов. Более мощные варианты, например EcoFlow 220W Solar Panel, позволяют быстрее накапливать энергию.

Если есть возможность закрепить панель снаружи, можно рассмотреть жесткие монокристаллические модели, например Renogy 200W Monocrystalline Solar Panel. Они имеют более высокий КПД и лучше работают при слабом освещении.

Как пишет Hom energy guide, важно понимать – сама панель не накапливает электроэнергию. Для работы ночью или в пасмурную погоду нужна зарядная станция. Среди популярных решений – Jackery Explorer 500 для базовых потребностей, EcoFlow River 600 для средней нагрузки или более вместительная Bluetti AC200P, если нужно питать больше устройств.

Для поддержки интернета, освещения и зарядки ноутбука обычно достаточно системы 100–300 Вт с аккумулятором. Например, связка связка Jackery SolarSaga 100W і Jackery Explorer 500 позволит обеспечить работу роутера и нескольких гаджетов. Более мощный комплект из двух панелей Renogy по 200 Вт и Bluetti AC200P даст больше автономности.

По информации Maine energy experts, эффективность зависит от времени года, погодных условий и расположения окон. Зимой выработка электроэнергии будет ниже, поэтому стоит предусмотреть запас емкости аккумулятора.

В условиях, когда удары по энергосистеме продолжаются, портативные солнечные решения становятся элементом личной энергетической безопасности. Они не заменят полностью централизованное питание, но помогут оставаться на связи и поддерживать работу важнейшей техники во время блэкаутов.