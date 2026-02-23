Сонячна енергія вдома: які панелі обрати на випадок відключень

Через регулярні обстріли енергетичної інфраструктури українці знову стикаються з ризиком тривалих відключень світла. У таких умовах зростає інтерес до портативних сонячних панелей, які можна використовувати навіть у квартирі для живлення базової техніки та зарядки гаджетів.

Російські атаки на енергетику змушують шукати безпечні альтернативи генераторам, які складно використовувати у багатоповерхівках через шум і вихлопи. Портативні сонячні панелі працюють безшумно та не виділяють шкідливих газів, тому підходять для встановлення на балконі або біля вікна. Про це пише 24 Канал.

Які сонячні панелі та моделі підійдуть для квартири?

Для квартири найчастіше обирають складні панелі. Наприклад, Jackery SolarSaga 100W або EcoFlow 110W Solar Panel. Вони легко розкладаються, займають мінімум місця і підходять для зарядки невеликих акумуляторів. Потужніші варіанти, як-от EcoFlow 220W Solar Panel, дозволяють швидше накопичувати енергію.

Якщо є можливість закріпити панель зовні, можна розглянути жорсткі монокристалічні моделі, наприклад Renogy 200W Monocrystalline Solar Panel. Вони мають вищий ККД і краще працюють за слабкого освітлення.

Як пише Hom energy guide, важливо розуміти – сама панель не накопичує електроенергію. Для роботи вночі або у похмуру погоду потрібна зарядна станція. Серед популярних рішень – Jackery Explorer 500 для базових потреб, EcoFlow River 600 для середнього навантаження або більш містка Bluetti AC200P, якщо потрібно живити більше пристроїв.

Для підтримки інтернету, освітлення та зарядки ноутбука зазвичай достатньо системи 100–300 Вт із акумулятором. Наприклад, зв'язка Jackery SolarSaga 100W і Jackery Explorer 500 дозволить забезпечити роботу роутера та кількох гаджетів. Потужніший комплект із двох панелей Renogy по 200 Вт і Bluetti AC200P дасть більше автономності.

За інформацією Maine energy experts, ефективність залежить від пори року, погодних умов і розташування вікон. Узимку вироблення електроенергії буде нижчим, тому варто передбачити запас ємності акумулятора.

В умовах, коли удари по енергосистемі тривають, портативні сонячні рішення стають елементом особистої енергетичної безпеки. Вони не замінять повністю централізоване живлення, але допоможуть залишатися на зв'язку та підтримувати роботу найважливішої техніки під час блекаутів.