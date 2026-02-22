5 телефонов на Android, которые выгоднее купить вместо нового Google Pixel 10a

Google показал новую модель среднего сегмента, однако реакция рынка оказалась неоднозначной. Вместо ожидаемого технологического скачка пользователи получили устройство, которое дублирует предшественника. Такая ситуация заставляет внимательнее присмотреться к конкурентам и даже к прошлогодним флагманам, которые сейчас выглядят значительно привлекательнее с точки зрения цены и возможностей.

Почему Pixel 10a считают самым скучным обновлением?

Выпуск Pixel 10a стал для многих неожиданностью из-за минимального количества изменений по сравнению с предыдущей моделью. Если положить новинку рядом с Pixel 9a, заметить разницу в дизайне или технических характеристиках почти невозможно. Оба смартфона работают на базе идентичного процессора Tensor G4, имеют одинаковые параметры дисплеев, те же сенсоры камер, объем оперативной памяти в 8 гигабайт и одинаковое хранилище и емкость аккумулятора, пишет 24 Канал.

Смотрите также Нет, у вас не дежавю: Google действительно выпустил тот же смартфон под новым названием Pixel 10a

Хотя Pixel 10a получил несколько крепче стекло Gorilla Glass, более плоский блок камер (разница лишь в долю миллиметра), немного более быструю зарядку, немного ярче экран и дополнительный год обновлений программного обеспечения, эти изменения вряд ли оправдывают обновление.

Что лучше купить вместо Pixel 10a?

Первой и наиболее логичной альтернативой является именно Pixel 9a. Поскольку он практически не отличается от новинки, его покупка выглядит гораздо более рациональной, учитывая цену. Пока Pixel 10a предлагают за 499 долларов, Pixel 9a часто можно найти на распродажах за 399 долларов.

Программные функции искусственного интеллекта, которые сейчас являются эксклюзивными для десятой серии, с большой вероятностью появятся на девятой модели уже в ближайшие месяцы.



Pixel 9a почти не отличается от Pixel 10a / Фото Android Headlines

Для тех, кто готов потратить чуть больше, идеальным выбором станет базовый Pixel 10. Его розничная цена составляет 799 долларов, однако во время скидок смартфон реально приобрести за 549 – 649 долларов.

За эти деньги пользователь получает значительно более мощный процессор Tensor G5 и 12 гигабайт оперативной памяти, что критически важно для современных игр и многозадачности. Кроме того, Pixel 10 оснащен камерой с пятикратным телеобъективом, поддерживает магнитные аксессуары Qi2, имеет селфи-камеру с автофокусом и значительно тоньше рамки вокруг экрана.



Pixel 10 предлагает больше / Фото Notebookcheck

Если бренд Google не является принципиальным, стоит обратить внимание на Samsung Galaxy S25 FE. Этот аппарат предлагает большой экран диагональю 17 сантиметров против 16 сантиметров у Pixel 10a. Смартфон от Samsung имеет телеобъектив с трехкратным зумом, производительный процессор Exynos 2400 и гибкую оболочку One UI.

При розничной цене в 650 долларов, его часто можно найти за 450 долларов, что делает его очень сильным конкурентом, особенно учитывая аналогичную семилетнюю поддержку обновлениями.



Samsung Galaxy S25 FE / Фото Anyron Copeman / Foundry

Любителям практичности и экономии подойдет Motorola Moto G Stylus 2025 года. Его главные преимущества – больший дисплей, наличие встроенного стилуса и поддержка карт памяти. Смартфон от Motorola заряжается значительно быстрее конкурента – мощность составляет 68 Ватт против 45 Ватт в Pixel.

Хотя он получит только два больших обновления системы, его цена, которая часто опускается ниже 300 долларов, является весомым аргументом.



Motorola Moto G Stylus 2025 года / Фото PhoneArena

Замыкает список самое неординарное устройство – Nothing Phone 3a Pro. Это полная противоположность сдержанному дизайну Pixel: прозрачный корпус, яркие светодиоды и огромный круг камер.

Технически он также впечатляет: большой экран, основная камера на 50 мегапикселей с перископическим телеобъективом, быстрая зарядка на 50 Ватт и уникальная оболочка Nothing OS.

По цене около 459 долларов это один из самых интересных вариантов для тех, кто ищет инноваций и стиля.



Nothing Phone 3a Pro / Фото PhoneArena