5 телефонів на Android, які вигідніше купити замість нового Google Pixel 10a

Google показав свою нову модель середнього сегмента, проте реакція ринку виявилася неоднозначною. Замість очікуваного технологічного стрибка користувачі отримали пристрій, який за більшістю параметрів дублює попередника. Така ситуація змушує уважніше придивитися до конкурентів та навіть до минулорічних флагманів, які зараз виглядають значно привабливіше з точки зору ціни та можливостей.

Чому Pixel 10a вважають найбільш нудним оновленням?

Випуск Pixel 10a став для багатьох несподіванкою через мінімальну кількість змін порівняно з попередньою моделлю. Якщо покласти новинку поруч із Pixel 9a, помітити різницю у дизайні чи технічних характеристиках майже неможливо. Обидва смартфони працюють на базі ідентичного процесора Tensor G4, мають однакові параметри дисплеїв, ті самі сенсори камер, обсяг оперативної пам'яті у 8 гігабайтів та однакове сховище та ємність акумулятора, пише 24 Канал.

Хоча Pixel 10a отримав дещо міцніше скло Gorilla Glass, більш плаский блок камер (різниця лише в частку міліметра), трохи швидшу зарядку, трохи яскравіший екран і додатковий рік оновлень програмного забезпечення, ці зміни навряд чи виправдовують оновлення.

Що краще купити замість Pixel 10a?

Першою і найбільш логічною альтернативою є саме Pixel 9a. Оскільки він практично не відрізняється від новинки, його покупка виглядає набагато раціональнішою з огляду на ціну. Поки Pixel 10a пропонують за 499 доларів, Pixel 9a часто можна знайти на розпродажах за 399 доларів.

Програмні функції штучного інтелекту, які зараз є ексклюзивними для десятої серії, з великою ймовірністю з'являться на дев'ятій моделі вже найближчими місяцями.



Pixel 9a майже не відрізняється від Pixel 10a / Фото Android Headlines

Для тих, хто готовий витратити трохи більше, ідеальним вибором стане базовий Pixel 10. Його роздрібна ціна складає 799 доларів, проте під час знижок смартфон реально придбати за 549 – 649 доларів.

За ці гроші користувач отримує значно потужніший процесор Tensor G5 та 12 гігабайтів оперативної пам'яті, що критично важливо для сучасних ігор та багатозадачності. Окрім того, Pixel 10 оснащений камерою з п'ятикратним телеоб'єктивом, підтримує магнітні аксесуари Qi2, має селфі-камеру з автофокусом та значно тонші рамки навколо екрана.



Pixel 10 пропонує більше / Фото Notebookcheck

Якщо бренд Google не є принциповим, варто звернути увагу на Samsung Galaxy S25 FE. Цей апарат пропонує великий екран діагоналлю 17 сантиметрів проти 16 сантиметрів у Pixel 10a. Смартфон від Samsung має телеоб'єктив із трикратним зумом, продуктивний процесор Exynos 2400 та гнучку оболонку One UI.

При роздрібній ціні у 650 доларів, його часто можна знайти за 450 доларів, що робить його дуже сильним конкурентом, особливо зважаючи на аналогічну семирічну підтримку оновленнями.



Samsung Galaxy S25 FE / Фото Anyron Copeman / Foundry

Любителям практичності та економії підійде Motorola Moto G Stylus 2025 року. Його головні переваги – більший дисплей, наявність вбудованого стилуса та підтримка карт пам'яті. Смартфон від Motorola заряджається значно швидше за конкурента – потужність складає 68 Ватів проти 45 Ватів у Pixel.

Хоча він отримає лише два великі оновлення системи, його ціна, яка часто опускається нижче 300 доларів, є вагомим аргументом.



Motorola Moto G Stylus 2025 року / Фото PhoneArena

Замикає список найбільш неординарний пристрій – Nothing Phone 3a Pro. Це повна протилежність стриманому дизайну Pixel: прозорий корпус, яскраві світлодіоди та величезне коло камер.

Технічно він також вражає: великий екран, основна камера на 50 мегапікселів із перископічним телеоб'єктивом, швидка зарядка на 50 Ватів та унікальна оболонка Nothing OS.

За ціну близько 459 доларів це один із найцікавіших варіантів для тих, хто шукає інновацій та стилю.



Nothing Phone 3a Pro / Фото PhoneArena