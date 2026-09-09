Apple раскрыла подробности о революционной камере iPhone 18 Pro и Pro Max

Компания Apple представила масштабное обновление системы камер в флагманском iPhone 18 Pro и его более дорогой версии Pro Max. Новые смартфоны получили 48-мегапиксельную основную камеру с переменной диафрагмой, ручные настройки съемки и технологию подтверждения подлинности фотографий.

Что нового появилось в камере iPhone 18 Pro?

Сердцем фотосистемы iPhone 18 Pro стала 48-мегапиксельная основная камера Fusion с переменной диафрагмой. Для создания этой системы инженеры разработали механизм из шести лепестков, вырезанных лазером, каждый из которых тоньше человеческого волоса. Они изготовлены из специализированного полимерного композита для идеального баланса массы, гибкости и долговечности, пишет 24 Канал.

Диафрагма регулируется автоматически в зависимости от сцены. В темной среде она открывается до f/1.8, пропуская примерно на 50% больше света для улучшения детализации ночных снимков и портретов. Для групповых фото диафрагма сужается, что обеспечивает максимальную четкость деталей на заднем плане.

Как работают Pro Controls и Smart Focus Tracking?

Благодаря обновленному программному обеспечению пользователи получили доступ к функции "Pro Controls". Она позволяет вручную изменять баланс белого, выдержку, выбирать один из четырех вариантов диафрагмы и использовать гистограмму для контроля уровней экспозиции.

Кроме того, в режиме кинематографа теперь можно применять эффекты уже после съемки видео, с поддержкой 60 кадров в секунду для замедленного воспроизведения. Интервальная съемка Time-lapse отныне поддерживает разрешение 4K в формате Dolby Vision HDR.

За фокусировку отвечают внутренние модели искусственного интеллекта Smart Focus Tracking, которые удерживают объект, даже если он меняет глубину или временно покидает кадр.

Как iPhone 18 Pro защищает подлинность фотографий?

Для борьбы с фейками и снимками, сгенерированными искусственным интеллектом, Apple запустила технологию "Apple Reference Image". Новая камера защищенно подписывает данные фотографии на уровне пикселей прямо в момент съемки. После этого система Private Cloud Compute создает неизменяемый цифровой негатив, по которому можно подтвердить подлинность снимка.

Также iPhone 18 Pro получил уменьшенный вырез Dynamic Island, который стал еще удобнее для быстрого просмотра информации в реальном времени и может отображать до трех действий одновременно.

Интересно, что сама презентация Apple была полностью снята на новые смартфоны iPhone 18 Pro.

Что известно о флагманах Apple 2026 года?

Напомним, сердцем флагманских iPhone 18 Pro и 18 Pro Max стал самый быстрый в истории компании 2-нанометровый процессор A20 Pro с ускоренными ядрами CPU, GPU и обновленным модулем Neural Engine.

Смартфоны получили самое длительное время автономной работы в истории линейки, новый дизайн со сплошной цветовой гаммой рамки и задней панели в цветах Glacier, Burgundy, Deep Black и Silver, а также расширенную интеграцию с интеллектуальной системой Apple Intelligence.