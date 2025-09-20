Масштабная кибератака парализовала аэропорты по всей Европе
- Кибератака вечером 19 сентября парализовала несколько аэропортов в Европе.
- Она вызвала задержки и отмены рейсов, Последствия испытывают и 20 сентября.
СМИ сообщают о кибератаке на европейскую сеть аэропортов. Больше всего пострадали Германия и Бельгия, но такие сообщения поступают и из Великобритании.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Spiegel.
Почему задерживаются рейсы в Европе и что известно о кибератаке?
СМИ пишут о задержках и отмене рейсов в европейских аэропортах.
В аэропорту Берлин-Бранденбург (BER) заявили, что аэропорт не был целью кибератаки, ведь осуществлена атака на поставщика услуг для систем обслуживания пассажиров. Из-за этого аэропорт прекратил соединение с системами. Пассажиры дольше ждут регистрации и посадки, также возможны задержки рейсов.
Обратите внимание! Сейчас зайти на сайт аэропорта BER не удается.
Важно, что систему обработки используют в аэропортах по всей Европе. Ее атаковали вечером 19 сентября, но 20 сентября до сих пор ощущают последствия.
Испытывают трудности и в Брюсселе. Там указали, что регистрация и посадка происходят в ручном режиме. Это существенно влияет на расписание полетов и приведет к задержкам и отмене рейсов.
В Бельгии дали советы пассажирам, которые вылетают в субботу, 20 сентября:
- следует проверить статус своего рейса в своей авиакомпании, прежде чем прибыть в аэропорт;
- приезжать в аэропорт только при условии подтверждения рейса;
- пассажиры с подтвержденным рейсом должны прибыть в аэропорт вовремя (за 2 часа для рейсов в пределах Шенгенской зоны и за 3 часа для рейсов за пределами Шенгенской зоны).
Лондонский Хитроу тоже заявил о возможных задержках рейсов. Однако там написали, что сторонний поставщик систем регистрации и посадки для нескольких авиакомпаний столкнулся с технической проблемой.
Reuters информирует, что аэропорт Франкфурта не пострадал от атаки.
Другие хакерские атаки на Европу и США в последнее время
15 августа сообщили, что пророссийские хакеры атаковали водохранилище в Норвегии. Сам инцидент произошел в апреле на дамбе Бремангер. Хакеры смогли скомпрометировать цифровую систему управления потоком воды и дистанционно открыли сливные клапаны. Контроль над дамбой вернули через 4 часа, но за это время вылилось более 7,2 миллиона литров воды.
В начале сентября российские хакеры пытались атаковать Microsoft. Специалисты по кибербезопасности компании Amazon сорвали операцию. За атакой стояла российская государственная группировка Midnight Blizzard (или APT29), которую связывают со Службой внешней разведки России.
Также россияне ответственны за кибератаку на систему подачи судебных документов США (PACER). Они получили доступ к электронной системе судебных дел, а особый интерес проявили к тем, где фигурировали лица с русскими и восточноевропейскими фамилиями.