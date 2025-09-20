СМИ сообщают о кибератаке на европейскую сеть аэропортов. Больше всего пострадали Германия и Бельгия, но такие сообщения поступают и из Великобритании.

Почему задерживаются рейсы в Европе и что известно о кибератаке?

СМИ пишут о задержках и отмене рейсов в европейских аэропортах.

В аэропорту Берлин-Бранденбург (BER) заявили, что аэропорт не был целью кибератаки, ведь осуществлена атака на поставщика услуг для систем обслуживания пассажиров. Из-за этого аэропорт прекратил соединение с системами. Пассажиры дольше ждут регистрации и посадки, также возможны задержки рейсов.

Обратите внимание! Сейчас зайти на сайт аэропорта BER не удается.

Важно, что систему обработки используют в аэропортах по всей Европе. Ее атаковали вечером 19 сентября, но 20 сентября до сих пор ощущают последствия.

Испытывают трудности и в Брюсселе. Там указали, что регистрация и посадка происходят в ручном режиме. Это существенно влияет на расписание полетов и приведет к задержкам и отмене рейсов.

В Бельгии дали советы пассажирам, которые вылетают в субботу, 20 сентября:

следует проверить статус своего рейса в своей авиакомпании, прежде чем прибыть в аэропорт;

приезжать в аэропорт только при условии подтверждения рейса;

пассажиры с подтвержденным рейсом должны прибыть в аэропорт вовремя (за 2 часа для рейсов в пределах Шенгенской зоны и за 3 часа для рейсов за пределами Шенгенской зоны).

Лондонский Хитроу тоже заявил о возможных задержках рейсов. Однако там написали, что сторонний поставщик систем регистрации и посадки для нескольких авиакомпаний столкнулся с технической проблемой.

Reuters информирует, что аэропорт Франкфурта не пострадал от атаки.

