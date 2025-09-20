ЗМІ повідомляють про кібератаку на європейську мережу аеропортів. Найбільше постраждали Німеччина та Бельгія, але такі повідомлення надходять і з Великої Британії.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Spiegel.

Дивіться також Підступна дестабілізація – Мерц висловився про дії Росії у Європі

Чому затримуються рейси в Європі та що відомо про кібератаку?

ЗМІ пишуть про затримки та скасування рейсів у європейських аеропортах.

В аеропорту Берлін-Бранденбург (BER) заявили, що летовище не було ціллю кібератаки, адже здійснено атаку на постачальника послуг для систем обслуговування пасажирів. Через це аеропорт припинив з'єднання з системами. Пасажири довше чекають на реєстрацію та посадку, також можливі затримки рейсів.

Зверніть увагу! Зараз зайти на сайт аеропорту BER не вдається.

Важливо, що систему обробки використовують в аеропортах по всій Європі. Її атакували увечері 19 вересня, але 20 вересня досі відчутно наслідки.

Зазнали труднощів і в Брюсселі. Там указали, що реєстрація та посадка відбуваються в ручному режимі. Це суттєво впливає на розклад польотів і призведе до затримок та скасування рейсів.

У Бельгії дали поради пасажирам, які вилітають у суботу, 20 вересня:

слід перевірити статус свого рейсу у своїй авіакомпанії, перш ніж прибути до аеропорту;

приїжджати до аеропорту лише за умови підтвердження їхнього рейсу;

пасажири з підтвердженим рейсом мають прибути до аеропорту вчасно (за 2 години для рейсів у межах Шенгенської зони та за 3 години для рейсів за межами Шенгенської зони).

Лондонський Хітроу теж заявив про можливі затримки рейсів. Проте там написали, що "сторонній постачальник систем реєстрації та посадки для кількох авіакомпаній зіткнувся з технічною проблемою".

Reuters інформує, що аеропорт Франкфурта не постраждав від атаки.

Інші хакерські атаки на Європу та США останнім часом