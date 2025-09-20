Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Spiegel.
Чому затримуються рейси в Європі та що відомо про кібератаку?
ЗМІ пишуть про затримки та скасування рейсів у європейських аеропортах.
В аеропорту Берлін-Бранденбург (BER) заявили, що летовище не було ціллю кібератаки, адже здійснено атаку на постачальника послуг для систем обслуговування пасажирів. Через це аеропорт припинив з'єднання з системами. Пасажири довше чекають на реєстрацію та посадку, також можливі затримки рейсів.
Зверніть увагу! Зараз зайти на сайт аеропорту BER не вдається.
Важливо, що систему обробки використовують в аеропортах по всій Європі. Її атакували увечері 19 вересня, але 20 вересня досі відчутно наслідки.
Зазнали труднощів і в Брюсселі. Там указали, що реєстрація та посадка відбуваються в ручному режимі. Це суттєво впливає на розклад польотів і призведе до затримок та скасування рейсів.
У Бельгії дали поради пасажирам, які вилітають у суботу, 20 вересня:
- слід перевірити статус свого рейсу у своїй авіакомпанії, перш ніж прибути до аеропорту;
- приїжджати до аеропорту лише за умови підтвердження їхнього рейсу;
- пасажири з підтвердженим рейсом мають прибути до аеропорту вчасно (за 2 години для рейсів у межах Шенгенської зони та за 3 години для рейсів за межами Шенгенської зони).
Лондонський Хітроу теж заявив про можливі затримки рейсів. Проте там написали, що "сторонній постачальник систем реєстрації та посадки для кількох авіакомпаній зіткнувся з технічною проблемою".
Reuters інформує, що аеропорт Франкфурта не постраждав від атаки.
Інші хакерські атаки на Європу та США останнім часом
15 серпня повідомили, що проросійські хакери атакували водосховище у Норвегії. Сам інцидент стався у квітні на дамбі Бремангер. Хакери змогли скомпрометувати цифрову систему управління потоком води та дистанційно відкрили зливні клапани. Контроль над дамбою повернули за 4 години, та за цей час вилилося понад 7,2 мільйона літрів води.
На початку вересня російські хакери намагались атакувати Microsoft. Спеціалісти з кібербезпеки компанії Amazon зірвали операцію. За атакою стояло російське державне угруповання Midnight Blizzard (або APT29), яке пов'язують із Службою зовнішньої розвідки Росії.
Також росіяни відповідальні за кібератаку на систему подання судових документів США (PACER). Вони отримали доступ до електронної системи судових справ, а особливий інтерес проявили до тих, де фігурували особи з російськими та східноєвропейськими прізвищами.