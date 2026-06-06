Один сайт может стоить бизнесу репутации: как работает цифровой захват доменов

Количество случаев незаконного использования чужих брендов в доменных именах продолжает расти. Для многих компаний проблема уже давно вышла за рамки маркетинга и превратилась в серьезный вызов для кибербезопасности.

Цифровой захват доменов, или cybersquatting, остается одной из самых распространенных схем интернет-мошенничества. Речь идет о регистрации доменных имен, которые имитируют известные бренды и используются для получения прибыли за счет чужой репутации. Об этом пишет Techradar.

Смотрите также Один из лидеров ИИ призвал притормозить развитие технологии из-за риска потери контроля

Почему цифровой захват доменов становится все более опасным?

По словам генерального директора компании Decodo Вайдотаса Юкниса, проблема стала особенно заметной после ребрендинга компании. До апреля 2025 года бизнес работал под названием Smartproxy, однако еще до смены бренда мошенники успели зарегистрировать домены smartproxy.org и smartproxy.cn.

Эти ресурсы использовали известное название для продажи услуг, которые не имели никакого отношения к настоящей компании. После ребрендинга ситуация только усложнилась, ведь значительная часть пользователей продолжала искать старый бренд и попадала на сайты-двойники.

По данным Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO), в 2025 году было рассмотрено 6282 спора по доменным именам. Это стало рекордным показателем за всю историю организации. В то же время количество случаев киберсквоттинга выросло на 68% по сравнению с 2020 годом.

Какие схемы используют злоумышленники?

Эксперты выделяют несколько основных типов цифрового захвата доменов.

Самый распространенный вариант - typosquatting. В этом случае мошенники регистрируют домены с намеренными ошибками в популярных адресах. Например, пользователь может случайно перейти на gooogle.com вместо google.com.

Другой метод получил название combosquatting. К названию известного бренда добавляются слова вроде "login", "deals" или другие популярные запросы, что создает впечатление официального ресурса. Также активно используется TLD-squatting. Мошенники занимают одинаковые названия брендов в разных доменных зонах, в частности .org,.net,.io или .ai.

Отдельную угрозу представляют гомографические атаки. В таких случаях применяются символы из других алфавитов, которые внешне почти не отличаются от латинских букв. Например, кириллическая "а" может заменить латинскую "a", а пользователь даже не заметит подмены.

Что показало расследование вокруг поддельного Smartproxy?

Ситуация вокруг домена smartproxy.org привлекла внимание независимых исследователей из Proxyway. Они приобрели обычный недельный тариф на сервисе и проанализировали работу его сети.

В течение недели через систему было отправлено около 6,96 миллионов HTTP-запросов. После обработки результатов исследователи обнаружили более 2 миллионов уникальных IP-адресов.

Далее полученные данные сравнили с большой базой сети IPIDEA, которая содержала более 16,1 миллиона проверенных узлов. Эту базу сформировал вице-президент по исследованиям компании DataDome Антуан Вастель.

Анализ показал, что 773 087 IP-адресов присутствовали одновременно в обоих наборах данных. Это составляло 38,21% от всей выборки smartproxy.org.

По мнению исследователей, такой уровень совпадения вряд ли можно объяснить случайностью. В отчете отмечается, что независимые сети жилых прокси обычно не демонстрируют столь высокого пересечения IP-адресов. Это может свидетельствовать об использовании общей инфраструктуры или одного источника поставок ресурсов.

Как бизнесу защититься от цифрового захвата доменов?

Специалисты рекомендуют применять комплексный подход к защите бренда.

Первый шаг - постоянный мониторинг новых доменных регистраций. Компаниям стоит настраивать автоматические оповещения о появлении похожих доменов, упоминаний бренда в поисковых системах и новых SSL-сертификатов, содержащих название компании. Второе направление - превентивная регистрация доменов. Бизнесу целесообразно заранее выкупить самые распространенные варианты написания своего названия, а также основные доменные зоны и локальные домены для стран присутствия.

Третий инструмент - юридическая защита. К нему относятся регистрация торговой марки, направление официальных претензий владельцам поддельных ресурсов и обращение к регистраторам доменов с жалобами на нарушения.

Не менее важно контролировать результаты поиска. Официальные сайты компании должны занимать самые высокие позиции по брендовым запросам. Для этого необходимо регулярно обновлять информацию о бренде, использовать структурированные данные и поддерживать верифицированные профили в социальных сетях.

Последний элемент защиты - постоянная коммуникация с клиентами. Бизнесу рекомендуют информировать пользователей об официальных доменах через электронные рассылки, сообщения на сайте, справочные центры и социальные сети.

Проблема уже касается не только маркетинга

По мнению Вайдотаса Юкниса, цифровой захват доменов сегодня следует рассматривать прежде всего как вопрос кибербезопасности. Поддельный сайт способен не только перехватывать клиентов, но и собирать учетные данные, распространять вредоносное программное обеспечение и привлекать пользователей к сомнительной инфраструктуре.

Дополнительные риски создает использование крупных сетей прокси-серверов. После действий Google против сети IPIDEA, которая использовалась операторами прокси-сервисов, на рынке возникли новые вопросы относительно прозрачности происхождения таких ресурсов и их партнерских связей.

Эксперты отмечают: компаниям следует контролировать не только собственные домены, но и всю цифровую цепь поставки услуг. В современном интернете поддельный сайт может стать не просто репутационной проблемой, а полноценным инструментом киберпреступности.