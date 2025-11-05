Ким Кардашян рассказала, что во время подготовки к юридическим экзаменам пользовалась ChatGPT – и якобы из-за этого часто проваливала тесты. В видео Vanity Fair она пошутила, что ругала чат-бота за ложные советы, и тот даже "отвечал" ей. Кардашьян, которая получает юридическое образование нетрадиционным путем, ждет результатов экзамена на адвоката.

Ким Кардашян снова обсуждает искусственный интеллект, но на этот раз в контексте собственного образования. Знаменитость отвечала на вопросы под полиграфом, ее спросили об отношении к ИИ. Кардашян объяснила, что не считает искусственный интеллект другом, но активно использует его для юридических запросов: "Я использую его для юридических советов. Когда мне нужно найти ответ на вопрос, я делаю фото и вставляю его туда". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на YouTube канал VanityFair.

Что сказала Ким Кардашян о ChatGPT и экзаменах?

По ее словам, ChatGPT часто ошибался, и именно из-за этого она проваливала задания во время обучения.

Они всегда неправы. Из-за этого я постоянно заваливала тесты. И тогда я злюсь, кричу на него и говорю: 'Это ты сделал так, что я не сдала, зачем ты так?

– отметила Кардашян без эмоций.

Она добавила, что чат-бот "отвечает" ей и якобы пытается успокоить: "И он говорит: 'Это просто учит тебя доверять собственным инстинктам. Ты сама знала ответ'".

Как пишет Gizmodo, Кардашьян начала изучать право в 2019 году, сдавая экзамены в рамках альтернативной программы без формальной юридической школы. В 2021 году она сдала так называемый "baby bar", а в мае 2025 года завершила обучение. Летом она прошла экзамен на адвоката и сейчас ожидает официальные результаты.

Комментарий Кардашян поднял тему недостатков генеративного ИИ. Такие системы способны звучать убедительно, но иногда выдумывают факты, потому что работают не как традиционная логика, а определяют наиболее вероятные слова в контексте. Это и приводит к ложным ответам, даже в простых вопросах.

Почему японские компании требуют от OpenAI прекратить нарушать авторские права?

Японские медиа– и игровые компании, среди которых Square Enix и студия Ghibli, требуют от OpenAI перестать использовать их работы без разрешения для обучения модели Sora 2. Они заявляют о нарушении авторских прав и настаивают на предварительном согласии на использование контента, а не механизме отказа.

Члены CODA отметили, что подход OpenAI, когда компания использует материалы, пока владелец не сделает запрос на отказ, противоречит японскому законодательству. В Японии для применения защищенных материалов в подобных случаях требуется предварительное согласие, то есть должна действовать система opt-in. Поэтому ассоциация требует, чтобы контент ее участников не использовался для обучения Sora 2 без официального разрешения, а также чтобы OpenAI должным образом отвечала на запросы и жалобы о возможном нарушении авторских прав.