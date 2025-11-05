Кім Кардашян розповіла, що під час підготовки до юридичних іспитів користувалась ChatGPT – і нібито через це часто провалювала тести. У відео Vanity Fair вона пожартувала, що сварила чат-бота за хибні поради, і той навіть "відповідав" їй. Кардашян, яка здобуває юридичну освіту нетрадиційним шляхом, чекає на результати іспиту на адвоката.

Кім Кардашян знову обговорює штучний інтелект, але цього разу у контексті власної освіти. Знаменитість відповідала на запитання під поліграфом, її спитали про ставлення до ШІ. Кардашян пояснила, що не вважає штучний інтелект другом, але активно використовує його для юридичних запитів: "Я використовую його для юридичних порад. Коли мені потрібно знайти відповідь на питання, я роблю фото і вставляю його туди". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на YouTube канал VanityFair.

Що сказала Кім Кардашян про ChatGPT та іспити?

За її словами, ChatGPT часто помилявся, і саме через це вона провалювала завдання під час навчання.

Вони завжди неправі. Через це я постійно завалювала тести. І тоді я злюсь, кричу на нього і кажу: 'Це ти зробив так, що я не здала, навіщо ти так?

– зазначила Кардашян без емоцій.

Вона додала, що чат-бот "відповідає" їй і нібито намагається заспокоїти: "І він каже: 'Це просто вчить тебе довіряти власним інстинктам. Ти сама знала відповідь'".

Як пише Gizmodo, Кардашян почала вивчати право у 2019 році, складаючи іспити в рамках альтернативної програми без формальної юридичної школи. У 2021 році вона склала так званий "baby bar", а у травні 2025 року завершила навчання. Влітку вона пройшла іспит на адвоката і зараз очікує офіційні результати.

Коментар Кардашян підняв тему недоліків генеративного ШІ. Такі системи здатні звучати переконливо, але іноді вигадують факти, бо працюють не як традиційна логіка, а визначають найбільш імовірні слова в контексті. Це і призводить до хибних відповідей, навіть у простих запитаннях.

Чому японські компанії вимагають від OpenAI припинити порушувати авторські права?

Японські медіа– та ігрові компанії, серед яких Square Enix та студія Ghibli, вимагають від OpenAI перестати використовувати їхні роботи без дозволу для навчання моделі Sora 2. Вони заявляють про порушення авторських прав та наполягають на попередній згоді на використання контенту, а не механізмі відмови.

Члени CODA наголосили, що підхід OpenAI, коли компанія використовує матеріали, доки власник не зробить запит на відмову, суперечить японському законодавству. У Японії для застосування захищених матеріалів у подібних випадках потрібна попередня згода, тобто має діяти система opt-in. Тому асоціація вимагає, щоб контент її учасників не використовувався для навчання Sora 2 без офіційного дозволу, а також щоб OpenAI належним чином відповідала на запити та скарги щодо можливого порушення авторських прав.