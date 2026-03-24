В Китае нашли миллионы тонн ископаемых, без которых не работают чипы и батареи

Китайские геологи сообщили об открытии крупных запасов стратегических минералов, которые имеют ключевое значение для производства электроники, батарей и добычи нефти и газа. Новые оценки месторождений в провинциях Сычуань и Ганьсу могут еще больше усилить влияние страны на глобальные цепи поставок.

Об этом сообщает Daily Galaxy со ссылкой на информацию опубликованную в китайских СМИ.

Насколько большие залежи нашли в Китае?

В китайской провинции Сычуань на месторождении Маонюпин геологи давно подозревали наличие значительных залежей минералов. Это место уже годами обеспечивает добычу редкоземельных элементов, которые используются в производстве электромобилей, высокотехнологичной электроники и оборонных систем. Однако новое исследование показало значительно большие масштабы ресурсов, чем ожидалось.

После дополнительных геологических оценок общие подтвержденные подтвержденные запасы редкоземельных оксидов на участке выросли до 10,4 миллиона тонн. Из них около 9,7 миллиона тонн были подтверждены впервые.

Такой результат стал очередным следствием многолетней политики Китая по системному картографированию залежей 17 ключевых редкоземельных элементов, которые лежат в основе современной технологической индустрии.

Китайцы нашли нечто более важное

Впрочем, наибольший интерес экспертов вызвали не только редкоземельные ресурсы. Вместе с ними геологи оценили еще два крупных месторождения – флюорита и барита. По словам руководителя Института минеральных ресурсов Китайской академии геологических наук Ван Денхуна, именно эти находки стали наиболее впечатляющими, передает его слова издание SCMP.

Согласно оценкам, на территории месторождения обнаружено около 27,1 миллиона тонн флюорита. Этот минерал является критически важным для производства полупроводников и литий-ионных батарей. Он выступает главным промышленным источником фтора – вещества, которое используют при травлении и очистке кремниевых пластин в чипах, а также в составе электролитов аккумуляторов.

Большие запасы в Сычуани означают, что доля Китая в мировых резервах флюорита может вырасти еще больше.

Вторым важным открытием стали примерно 37,2 миллиона тонн барита. Хотя этот минерал редко упоминается в контексте "зеленой" энергетики или оборонных технологий, его роль в современной добыче нефти и газа чрезвычайно важна.

Из-за высокой плотности барит используют как утяжелитель в буровых растворах, что помогает предотвращать аварии и выбросы во время глубокого бурения. Специалисты отмечают, что без него многие операции по разведке углеводородов стали бы значительно более рискованными.

Параллельно на севере страны, в провинции Ганьсу, объявили о еще одном важном открытии. В уезде Таньчан геологи нашли более 51 тысячи тонн сурьмы – металла, который широко используют как антипирен в пластмассах, электронике и военной технике. Это открытие увеличило подтвержденные запасы сурьмы в регионе более чем на половину.

Металл повышает огнестойкость печатных плат, кабелей и компонентов транспортных средств, поэтому спрос на него стабильно растет.

Почему новые месторождения могут изменить баланс на рынке ископаемых?

Новые залежи могут позволить Китаю влиять на рынок барита так же как он уже влияет на рынок редкоземельных металлов. Хотя месторождения этого минерала есть также в США и Индии, масштаб находки в Сычуани дает китайским поставщикам дополнительные рычаги в переговорах с покупателями.

Важным также является то, что все эти открытия происходят на фоне изменений в политике Китая по экспорту стратегических минералов. В прошлом году власти страны ввели ограничения на поставки за границу отдельных редкоземельных элементов и постоянных магнитов, обязав компании получать специальные разрешения. Это стало реакцией на повышение пошлин в США и сигналом о готовности использовать контроль над ресурсами как инструмент в технологических и торговых спорах.

Впоследствии правила частично смягчили: Китай начал выдавать долгосрочные экспортные лицензии, чтобы сделать сотрудничество более предсказуемым для партнеров. Европейские компании быстрее приспособились к новым условиям и постепенно возобновили закупки, тогда как экспорт в США остается сдержанным из-за напряженных отношений между экономиками.

Почему это очень важное для Китая и мира открытие?

Месторождение Маонюпин теперь рассматривают как один из самых стратегически важных горных комплексов в мире. В пределах одного объекта сосредоточены ресурсы для различных отраслей – от производства магнитов и батарей до полупроводников и буровых работ, объясняет Interesting Engineering.

Это означает, что производители в Европе, Японии и Южной Корее и в дальнейшем будут зависеть от китайских поставок ключевых материалов. Для США же новые открытия будут означать сложность диверсификации цепей поставок, поскольку значительная часть стратегических запасов будет сосредоточена в одной стране.