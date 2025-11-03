Китай опередил Microsoft и запустил первый дата-центр в неожиданном месте

В Шанхае запустили первый коммерческий подводный дата-центр, который использует естественное охлаждение морской водой и питается от оффшорных ветровых электростанций. Проект Lin-gang считается ответом на эксперимент Microsoft и имеет амбиции масштабироваться до сотен мегаватт мощности.

В специальной зоне Lin-gang в Шанхае официально запустили, как утверждают в Китае, первый в мире коммерческий подводный центр обработки данных. Установку погрузили на глубину около 35 метров, и она стала реальным, а не только экспериментальным проектом. Инвестиции в объект составили примерно 226 миллионов долларов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Tomshardware.

Как работает морской дата-центр и чем он отличается от проекта Microsoft?

На первом этапе система обеспечивает 2,3 мегаватта мощности. Разработчики планируют довести показатель до 24 мегаватт, а оператор Shanghai Hicloud уже говорит о возможном масштабировании до 500 мегаватт в морских локациях. Для сравнения, инициатива инициатива Microsoft Project Natick была преимущественно экспериментальной и прекратила работу в 2024 году.

Как пишет TechRadar, технология предусматривает, что серверы размещены в герметичных капсулах на морском дне. Океан выступает естественным охладителем, что позволяет отказаться от традиционных систем охлаждения. По словам команды, показатель энергоэффективности в проекте ниже показателя 1.15 - это лучше действующих стандартов Китая и многих наземных дата-центров.

Еще одно отличие - питание от возобновляемых источников. Создатели утверждают, что до 95% электроэнергии будет поступать от оффшорных ветровых турбин. Это означает почти полную независимость от общей электросети и отсутствие потребности в пресной воде для охлаждения. По оптимистичным прогнозам, система может существенно уменьшить влияние на окружающую среду и повысить эффективность обработки данных.

Но несмотря на амбиции, остается ряд вызовов. Эксперимент Microsoft показал трудности с обслуживанием такого оборудования: доступ к капсулам сложный, дорогой и медленный, ведь они герметичны, под давлением и защищены от коррозии. Также пока нет независимого подтверждения экологической безопасности и реальной эффективности китайского объекта.

Главный вопрос заключается в том, сможет ли модель работать стабильно и экономически выгодно в долгосрочной перспективе. Если прогнозируемая эффективность подтвердится, это может повлиять на будущие подходы к размещению серверов, особенно учитывая стремительный рост потребностей в мощностях для искусственного интеллекта.

Что такое Проект Natick?

Это исследовательская инициатива Microsoft с 2015 по 2024 год, которая исследовала возможность строительства и эксплуатации подводных центров обработки данных для облачных вычислений с целью получения таких преимуществ, как более быстрое обслуживание населения прибрежных районов, экономия энергии за счет естественного охлаждения и экологическая устойчивость благодаря использованию возобновляемых источников энергии на морском побережье. В рамках проекта были успешно развернуты и изъяты прототипы центров обработки данных, что доказало их надежность и продемонстрировало потенциальные решения для удовлетворения растущего глобального спроса на облачную инфраструктуру.

Хотя конкретный проект завершился, ожидается, что выводы относительно подводных центров обработки данных повлияют на будущее развитие отраслей облачных вычислений и хранения данных.