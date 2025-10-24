Microsoft официально представила Mico – нового персонажа своего AI-помощника Copilot. Компания называет его частью концепции "Human-Centered AI", то есть более "человечного" искусственного интеллекта. Mico стал символом обновления Copilot, ориентированного на общение и эмоциональную связь между пользователем и ассистентом. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Cnet.

Кто такой Mico и почему его сравнивают с Clippy?

Mico имеет яркий и дружественный вид, а также может менять цвет и выполнять короткие анимации, например, крутиться или "перекатываться" без рук и ног. Он создан, чтобы сделать взаимодействие с Copilot более естественным - будто пользователь разговаривает не с голосом из динамика, а с реальным собеседником.

Microsoft отмечает, что Mico является полностью опциональным - пользователь может оставить привычный интерфейс без персонажа. Его поведение можно настраивать, а система реагирует не только голосом, но и визуально, передавая эмоции через цвета и движения.

Как отмечает Tech Crunch, компания также добавила функцию "real talk", которая позволяет Mico вести диалоги в более непринужденной манере, реагируя на настроение пользователя и корректируя тон разговора. Цель - сделать общение с Copilot более живым і полезным.

Несмотря на новый стиль, фанаты старых времен Windows заметили знакомые черты. Пользователи Testing Catalog і Windows Central обнаружили скрытое "пасхальное яйцо": если несколько раз нажать на Mico в мобильном приложении, он временно превратится в Clippy - культового ассистента Microsoft Office с начала 2000-х. В некоторых случаях Mico лишь меняет цвет на серебристый, реагируя на запрос "превратись в Clippy".

Президент Xbox Сара Бонд подтвердила, что компания работает над консолью нового поколения, которую она описала как “очень премиальную и высококлассную”. По ее словам, первые намеки на эту концепцию можно увидеть в недавно выпущенных портативных устройствах Xbox Ally и Xbox Ally X.

Microsoft в последние годы активно продвигает гибридный подход: расширяет доступ к своим играм на разных платформах - от ПК и мобильных устройств до облачного гейминга и даже PlayStation. Компания использует концепцию "This is an Xbox", считая все эти устройства частью одной семьи Xbox.

Xbox продолжает работать над "премиальной" консолью. Ее концепцию можно частично оценить уже сейчас - в портативных устройствах Xbox Ally за 799 долларов и Ally X за 1300 долларов, которые сочетают лучшее из Windows и Xbox.