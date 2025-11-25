Китай отправил пустой корабль для спасения астронавтов, застрявших в космосе

Китай столкнулся с серьезными проблемами экипаж их орбитальной станции "Тяньгун" заятряг на орбите без возможности вернуться. Все из-за проблем с кораблем в котором обнаружили повреждения космическим мусором. Теперь, чтобы вернуть астронавтов, Китайское космическое агентство отправило к станции беспилотную капсулу "Шеньчжоу-22".

Космический мусор давно представляет угрозу для жизни астронавтов на орбите и в этот раз Китайское космическое ведомство столкнулось с критической ситуацией повышенной серьезности, ведь на кону жизни людей. Для их спасения ракета-носитель Long March 2F/G стартовала с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая 25 ноября в 12:11 по пекинскому времени (в 06:11 по киевскому времени 25 ноября), рассказывает 24 Канал со ссылкой на Space.com.

Ракета вывела на орбиту капсулу "Шэньчжоу-22". Обычно такие миссии доставляют на станцию трех новых тайконавтов для полугодового пребывания, но на этот раз корабль пустой. Он должен стать "спасательной шлюпкой" для текущей смены на станции "Тяньгун".

Почему астронавты оказались в ловушке без транспорта?

Нынешний экипаж прибыл на станцию на корабле "Шэньчжоу-21" в ночь на Хэллоуин. Однако того корабля, на котором они прилетели, возле станции уже нет. Его пришлось использовать для эвакуации предыдущей смены – экипажа "Шэньчжоу-20", который вернулся домой 14 ноября.

Ситуация, приведшая к такой странной перестановке, возникла в начале месяца. Астронавты миссии "Шэньчжоу-20" должны были покинуть станцию еще 5 ноября. Однако проверки обнаружили трещину в иллюминаторе их корабля, которая, вероятно, появилась из-за удара куска космического мусора. Об этом сообщала China's Manned Spaceflight Agency в китайской соцсети Weibo.

Китайские специалисты проанализировали повреждения и признали капсулу "Шэньчжоу-20" опасной для входа в атмосферу. Поэтому предыдущий экипаж улетел домой на корабле новоприбывшей смены.

Из-за этого последние 10 дней астронавты "Шэньчжоу-21" находились в рискованном положении: в случае серьезной аварии на самой станции "Тяньгун" им не на чем было бы эвакуироваться. С прибытием "Шэньчжоу-22", который должен состыковаться со станцией примерно через 4,5 часа после старта, эта проблема решится.

Экипаж продолжит свою шестимесячную миссию и вернется на Землю уже на новом корабле. Их смена продлится до апреля 2026 года, когда ожидается запуск миссии "Шэньчжоу-23".

А что с поврежденным кораблем?

Поврежденная капсула "Шэньчжоу-20" все еще остается на орбите. Она должна освободить стыковочный порт до прибытия следующей экспедиции. Китайские чиновники планируют некоторое время использовать аварийный корабль для для проведения экспериментов, но точных сроков его сведения с орбиты пока не объявлено.

Остается надеяться, что он не станет очередным космическим мусором, который потом повредит еще чей-то кораблеь, или станцию. Проблема отходов на орбите острая и растет ежегодно, несмотря на попытки различных компаний разработать способы очистки окружающей среды нашей планеты от загрязнений вызванных человеческой деятельностью, как, к примеру, спутники Starlink.

Не только китайские астронавты застревали на орбите

Эта история, кстати, напоминает недавнюю эпопею с кораблем Starliner от Boeing. После проблем во время первого пилотируемого полета к МКС в июне 2024 года, NASA решило вернуть корабль пустым в сентябре того же года.

Астронавты Суни Уильямс и Бутч Уилмор, чья миссия должна была длиться 10 дней, задержались на станции более девяти месяцев и вернулись на капсуле SpaceX Dragon только в марте этого года.

Впрочем, в отличие от китайских коллег, экипаж МКС всегда имел пристыкованный функциональный корабль-спасатель. Обе внештатные ситуации оживили дискуссии о необходимости создания международной службы космического спасения.