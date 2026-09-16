В Китае проложили уникальную дорогу из переработанного пластика

В китайском городе Суцянь проложили экспериментальный участок дороги протяженностью около двух километров, использовав в составе асфальта более 33 тонн переработанного пластика. Новая технология позволяет существенно сократить количество мусора и удешевить дорожное строительство.

Как работает технология двойного добавления пластика

Как сообщает издание NRA, специалисты реализовали демонстрационный проект в провинции Цзянсу. Внешне покрытие ничем не отличается от обычного асфальта, однако в его составе скрыто 33,4 тонны вторичного сырья.

Инженеры не просто измельчили пластиковые бутылки и добавили их в битум. В строительстве была применена технология двойного добавления двух типов материалов. Термопластик заменил примерно 20 процентов традиционного битума, а термореактивный пластик заменил почти 50 процентов минерального наполнителя. Благодаря этому переработанный мусор стал полноценной частью строительной смеси.

Экономический эффект и экологическая польза

Авторы проекта подсчитали, что использование вторичного пластика позволило снизить общую стоимость асфальтовой смеси примерно на 18,6 процента .

. Помимо экономической выгоды, разработчики зафиксировали сокращение выбросов углерода на 36 процентов.

Такой подход помогает одновременно решить две критические проблемы: утилизацию пластиковых отходов и снижение негативного воздействия строительной отрасли на окружающую среду.

Испытания морозом и жарой

Движение по этому участку открыли в июне 2024 года, а первые масштабные результаты представили весной 2025 года. Дорога успешно выдержала летнюю жару и зимние морозы. Эксперты отметили, что показатели качества и безопасности полностью соответствовали установленным требованиям, а само покрытие продемонстрировало высокую износостойкость. Сейчас ученые по-прежнему продолжают долгосрочные наблюдения, чтобы оценить поведение материала на протяжении многих лет. В 2026 году дорога по-прежнему в хорошем состоянии.

История использования пластика в дорожном строительстве

Добавление пластика в асфальт испытывали и раньше в разных уголках мира. В самом Китае еще в 2021 году в Шанхае создали экспериментальный участок дороги, где использовали более 6000 использованных бутылок из-под молока.

Проект в городе Суцянь отличается от предыдущих масштабом и сложностью технологии, ведь здесь впервые комбинируют два вида пластика для замены битума и минеральных наполнителей. Исследователи прогнозируют, что в случае широкого внедрения этой методики при ремонте и строительстве дорог в Китае удастся повторно использовать миллионы тонн пластика ежегодно.