Мировая полупроводниковая отрасль готовится к серьезным сбоям после того, как Китай ввел ограничения на экспорт редкоземельных элементов – ключевых компонентов для производства микрочипов. В ответ США объявили новые тарифы и ограничения на экспорт программного обеспечения в Китай, что грозит дальнейшей эскалацией торговой войны.

Глобальная индустрия микрочипов стоит перед новым витком торгового противостояния между Китаем і США. Пекин ввел самые жесткие на сегодня ограничения на экспорт редкоземельных материалов – элементов, без которых невозможно изготовление современных полупроводников, магнитов и лазерных систем. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Что произошло между Китаем и США?

Этот шаг стал первым масштабным случаем, когда Китай использовал свою юрисдикцию для контроля над иностранными компаниями в секторе, определяющем развитие искусственного интеллекта. Новые правила требуют, чтобы зарубежные предприятия получали разрешение на экспорт любых материалов, которые содержат даже следы китайских редкоземель. Под ограничения попадают и компоненты, используемые в производстве чипов для военных и исследовательских проектов.

В ответ президент США Дональд Трамп объявил о дополнительных 100% тарифах на китайские товары и новых ограничениях на экспорт "критического программного обеспечения". По словам американских чиновников, это попытка защитить технологические цепи поставок от китайского давления.

Как это влияет на рынок чипов?

Из-за китайских ограничений компания ASML Holding NV, единственный в мире производитель оборудования для создания сложных микрочипов, может столкнуться с недельными задержками поставок. Источники в компании сообщают, что ASML уже готовится к перебоям и проводит консультации с правительствами Нидерландов и США, в поисках альтернативных путей поставки.

Другие крупные американские производители чипов также оценивают потенциальные последствия. Один из менеджеров заявил, что самая большая угроза пока – это рост цен на магниты, изготовленные из редкоземельных элементов, без которых невозможно производство микрочипов. Другая компания срочно проверяет свои цепи поставок, чтобы выявить продукты, которые содержат китайские материалы, и опасается, что новая система лицензий фактически остановит производство.

Аналитики отмечают, что новые экспортные правила Китая особенно ударят по производителям оборудования для полупроводников, которые используют редкоземельные химикаты или магниты в своих технологиях.

Политический фон и реакция мира

Накануне своего визита в Азию, где должен был состояться саммит с Си Цзиньпином, Трамп назвал действия Китая "враждебными" и пригрозил отменить встречу. Он заявил, что Пекин "держал мир в заложниках" и что США не позволят Китаю контролировать критические ресурсы.

Новые тарифы, которые вступят в силу в следующем месяце, поднимут налог на импорт китайских товаров до 130%. Это почти равно уровню в 145%, который действовал в начале года до временного торгового перемирия.

В Белом доме подтвердили, что правительство анализирует последствия китайских правил, принятых без предупреждения. В Конгрессе США действия Китая назвали "экономическим объявлением войны".

Европейские правительства также выразили обеспокоенность. В Германии Министерство экономики заявило, что работает с компаниями и Еврокомиссией над стратегией реагирования. Тайвань, который зависит от поставок редкоземель из США, Европы и Японии, пока не видит прямых последствий, но готовится к возможным изменениям в цене и доступности сырья.

Что дальше?

Хотя некоторые эксперты предполагают, что ограничения могут быть временным временным политическим давлением накануне встречи Трампа и Си, другие считают, что Пекин имеет реальные рычаги влияния на мировую технологическую экономику. Как отметила аналитик Gracelin Baskaran из Центра стратегических и международных исследований, Китай "имеет рычаги, которые заставляют выполнять его требования не только американские, но и глобальные компании".

Пока неизвестно, как долго продлятся ограничения и сможет ли Китай отслеживать столь мелкие уровни содержания редкозема в продукции. Но очевидно одно – борьба за контроль над критическими материалами становится новым фронтом в глобальной технологической войне.

Кто и как поставляет Китаю процессоры для искусственного интеллекта?

Федеральные агенты в США раскрыли масштабную схему контрабанды передовых графических процессоров в Китай. Арестованы два человека, которые, по версии следствия, руководили операцией из офиса в Эль-Монте, Калифорния, игнорируя экспортные ограничения. Это принесло им десятки миллионов долларов.

Судебные документы, рассекреченные во вторник, подробно описывают фирму ALX Solutions Inc., которая возникла через несколько недель после введения санкций против Китая в конце 2022 года. В течение следующих двадцати месяцев компания осуществила 21 отправку товаров за границу, часто через Сингапур или Малайзию. Контрабандисты декларировали груз как "обычные видеокарты", не подлежащие ограничению. Во время одной из проверок таможенные сканеры обнаружили ящики, набитые самыми современными ускорителями, хотя коробки были обозначены как "компьютерные детали".