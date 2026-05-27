Китайские правоохранители вооружились умными очками и гуманоидными роботами

Правоохранители в Китае активно внедряют новейшие технологии для контроля за порядком на улицах. Кроме специальных умных очков с функцией распознавания лиц, к патрулированию городов теперь привлекают даже роботов-гуманоидов.

Китайские правоохранители используют умные очки не только для повседневной рутинной работы. Они носят специально разработанные для полиции модели, аппаратное и программное обеспечение которых полностью создано внутри страны. Об этом пишет издание Gizmodo.

Как работает технология распознавания лиц в умных очках?

Здесь стоит сделать небольшую паузу и объяснить, что же такое технология распознавания лиц. Простыми словами, это система, которая с помощью камеры сканирует уникальные характеристики вашего лица – например, расстояние между глазами, ширину носа или форму подбородка. Затем она превращает эти параметры в цифровой код и мгновенно сравнивает его с миллионами других лиц в базе данных. Это работает почти так же, как разблокировка смартфона через Face ID, но в масштабах целой страны, где система может за считанные секунды найти ваш профиль среди миллионов граждан. Эта технология призвана дополнить возможности правоохранителей, хотя и вызывает немало дискуссий.

Один из случаев, описанных в материале China Daily, демонстрирует практическое использование этой технологии. Полицейские смогли идентифицировать пожилого мужчину, который растерялся и заблудился на перекрестке в районе Хэпин.

"Мы нашли пожилого мужчину на перекрестке в районе Хэпин. Он не мог четко говорить или назвать нам свое имя и адрес. Очки быстро идентифицировали его, и в течение 20 минут мы связались с его семьей и безопасно доставили его домой",

– Чжао Баосинь, полицейский.

Конечно, помощь пожилым людям – это замечательный и неоспоримый плюс. Однако есть и обратная сторона медали. Очевидно, что умные очки китайских полицейских способны распознавать лица, и эта функция напрямую связана с государственной базой данных. С точки зрения гражданских свобод это создает огромные риски, хотя для Китая такой шаг не является чем-то удивительным.

Планируют ли США внедрять умные очки для полиции?

Интересно, что Китай, несмотря на свой статус лидера в сфере тотальной слежки, может оказаться не единственным в своих стремлениях. Появляются первые признаки того, что правительство США также проявляет интерес к использованию умных очков в полицейской деятельности. В частности, как сообщает журналист по вопросам безопасности Кен Клиппенштейн, Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) рассматривает возможность разработки и внедрения собственных умных очков. Ведомство хочет совместить эти очки с биометрическими базами данных и технологией распознавания лиц для идентификации людей в режиме реального времени.

Умные очки, несмотря на все свои полезные функции, оказались идеальным инструментом для слежки, что изрядно интригует правоохранительные органы как за рубежом, так и внутри США. Ситуацию осложняет и то, что компания Meta, которая уже имеет неоднозначную репутацию из-за использования технологий распознавания лиц, по сообщениям, также заинтересована в применении умных очков, способных идентифицировать людей с помощью встроенных камер. Поэтому если вы уже раньше выступали против умных очков с камерами, стоит приготовиться, ведь причин для беспокойства становится все больше.

Как еще китайская полиция использует искусственный интеллект и роботов для патрулирования улиц?

Кроме умных очков, китайские правоохранители активно внедряют и другие футуристические технологии для контроля за порядком. Как пишет издание NV, в Шанхае стартовал пилотный проект, в рамках которого к патрулированию улиц привлекли гуманоидного робота Lingxi X2, разработанного местной компанией AgiBot. Этот железный помощник работает в районе Пудун, где помогает полицейским общаться с гражданами и разъяснять им правовые нормы.



Робот-гуманоид Lingxi X2 помогает патрулировать улицы Шанхая / Фото Interesting Engineering

Работа этой системы построена на взаимодействии нескольких высокотехнологичных компонентов. Сначала умный дрон фиксирует правонарушения (например, со стороны уличных предпринимателей) в режиме реального времени. После этого беспилотник мгновенно передает информацию патрульным офицерам и роботу, который находится неподалеку. Несмотря на большую базу знаний и способность объективно отвечать на вопросы, робот выполняет только вспомогательные функции, тогда как все юридические решения продолжают принимать исключительно люди.

Разработчики отмечают, что гуманоид создан не для замены живых правоохранителей, а как интеллектуальный ассистент для уменьшения объема рутинной работы. По словам члена Экспертного комитета Министерства промышленности и информационных технологий Китая Господина Хелиня, эта практика демонстрирует активный толчок страны к переходу гуманоидных роботов от способности просто "двигаться" к способности "эффективно работать". Ожидается, что этот пилотный проект заложит основу для внедрения подобных роботов и в других сферах государственного обслуживания.

Каковы масштабы системы тотального наблюдения в Китае?

Китай уже давно является известным примером государства тотального наблюдения. Страна управляет крупнейшей и самой сложной в мире системой видеонаблюдения (CCTV), которая по состоянию на 2023 год насчитывала более 700 миллионов камер. На этом фоне внедрение умных очков с камерами и функцией распознавания лиц выглядит даже несколько скромно.

Какие выводы можно сделать из развития биометрических технологий?

Развитие технологий умных очков с функцией распознавания лиц демонстрирует, как быстро граница между удобными бытовыми гаджетами и инструментами тотального контроля может стираться. То, что начиналось как удобный помощник для повседневной жизни или развлечений, в руках государственных структур превращается в мощное оружие для слежки в реальном времени.

Для науки и технологического сектора этот кейс является важным напоминанием о необходимости строгого этического регулирования биометрических технологий. Хотя возможность мгновенно найти пропавшего человека или помочь тому, кто попал в беду, является неоспоримым благом, потенциал для злоупотреблений и нарушения гражданских свобод остается чрезвычайно высоким.

Обществу придется искать баланс между безопасностью и приватностью в эпоху, когда каждый прохожий в очках может оказаться мобильным терминалом слежения.

Как умные очки от Meta и Google завоевывают мир и почему в Китае уже задерживают роботов?

Стремительное развитие технологий указывает на то, что вскоре привычные аксессуары получат совершенно новые возможности. Марк Цукерберг убежден, что умные очки со временем полностью вытеснят традиционные модели, повторив путь смартфонов, которые в свое время заменили кнопочные телефоны. В борьбу за этот перспективный рынок активно включаются и другие технологические гиганты. Например, компания Google объединилась с модным брендом Gucci для создания стильного девайса с поддержкой искусственного интеллекта, а бренд Lenovo представил собственный концепт ИИ-очков со встроенным телесуфлером и функцией мгновенного перевода.

Однако вместе с технологическим прогрессом обостряется и вопрос конфиденциальности, ведь такие устройства становятся идеальными инструментами для сбора данных. В частности, компания Meta планирует внедрить функцию распознавания лиц "Name Tag" в свои фирменные очки Ray-Ban. Хотя разработчики обещают ограничить идентификацию только теми пользователями, с которыми владелец связан в соцсетях, это нововведение уже вызвало серьезное беспокойство правозащитников относительно приватности в публичных пространствах.