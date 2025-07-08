Италия задержала китайского хакера, который похитил важные исследования США по COVID

Правительство США объявило об аресте гражданина Китая, которого подозревают в серьезных кибератаках. Его обвиняют в краже важных научных данных и взломе тысяч серверов по всему миру. Среди его целей были данные о COVID-19.

Масштабные кибератаки и их последствия

Гражданин Китая Сюй Цзэвэй был арестован в Италии по запросу американских прокуроров. Его подозревают в причастности к масштабным кибератакам, которые проводились по заказу китайского правительства. Сюй работал в компании Shanghai Powerock Network, которая, по данным Министерства юстиции США, занималась хакерскими операциями для официального Пекина, пишет 24 Канал со ссылкой на TechCrunch.

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Вместе с другим китайским гражданином Чжаном Ю, который до сих пор находится на свободе, Сюй обвиняется по девяти пунктам. В частности, в феврале 2020 года они якобы похищали важные исследования по COVID-19 из американских университетов. Это стало серьезным ударом по научному сообществу, ведь украденные данные могли повлиять на борьбу с пандемией.

Кроме того, хакеры, известные под названием группы Hafnium, в марте 2021 года осуществили массовый взлом серверов Microsoft Exchange. Они проникли в более 60 тысяч серверов, которые преимущественно принадлежали малым предприятиям в США. Это позволило злоумышленникам похитить частные почтовые ящики и адресные книги компаний, нанеся значительный ущерб бизнесу.

Сейчас Hafnium запустила новую кампанию под названием Silk Typhoon (вероятно, здесь есть какой-то намек на другую китайскую хакерскую группу, Salt Typhoon, которая сейчас является одной из самых активных и опасных). По данным исследователей, Hafnium теперь сосредоточена на атаках на крупные компании и правительственные учреждения, что свидетельствует о росте уровня угрозы.