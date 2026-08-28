На фотографиях с Марса обнаружили структуру, похожую на медузу, стоящую на поверхности

Марсоход Curiosity прислал на Землю очередной загадочный снимок, который взбудоражил социальные сети. На фотографии отчетливо видна странная темная фигура, что напоминает силуэт медузы с длинными щупальцами, которая словно зависла в воздухе над пустынным пейзажем Красной планеты.

Что это такое

Поклонники теорий заговора и внеземной жизни сразу же начали выдвигать смелые гипотезы об атмосферных существах и даже боевых треножках марсиан из известного фантастического романа Герберта Уэллса "Война миров". Однако ученые призывают не торопиться с выводами о визитах инопланетян, пишет ScienceAlert.



Марсианская "медуза" / Фото NASA/JPL-Caltech

Специалисты нашли простое и убедительное объяснение этому явлению благодаря особенностям работы камеры марсохода. Аппарат обычно делает несколько последовательных снимков одного объекта с интервалом в считанные секунды. Странную медузу камера зафиксировала 20 августа 2023 года. Однако на кадрах, которые марсоход сделал за 13–25 секунд до этого, нет ни малейшего намека на загадочное темное пятно. Это доказывает, что аномалия появилась лишь на мгновение и не имеет отношения к реальным объектам на поверхности.



Между этими снимками примерно 20 секунд. Загадочное пятно видно слева / Фото NASA/JPL-Caltech

Бомбардировка из глубин Вселенной

Настоящей причиной появления силуэта являются космические лучи, которые постоянно пронизывают космическое пространство. Наша Земля обладает мощным магнитным полем и плотной атмосферой, которые надежно защищают нас от этого излучения. В то же время Марс не имеет глобальной магнитной защиты, а его тонкая атмосфера составляет всего 0,5 процента от земной. Из-за этого высокоэнергетические заряженные частицы беспрепятственно бомбардируют марсоход и попадают в кремниевые детекторы его навигационных камер.

Когда такая частица сталкивается с датчиком камеры, она оставляет на готовом снимке характерный след или цифровой шум. Обычно эти помехи выглядят как яркие белые точки, полосы или статические пятна, которые инженеры наблюдают регулярно.

Среди тысяч изображений, которые мы получили от Curiosity, мы видим снимки с яркими пятнами почти каждую неделю,

– прокомментировал специалист по визуализации и системный инженер Лаборатории реактивного движения NASA Джастин Маки.

Однако заряженные частицы способны вызывать и темные артефакты, как это уже случалось при работе других камер аппарата. Несмотря на то, что ученые не могут со стопроцентной уверенностью обвинить именно космическое излучение без подробного анализа технической команды, снимки ярко демонстрируют, что марсианская медуза возникла внутри самой камеры, а не на Красной планете.