Що це таке

Шанувальники теорій змови та позаземного життя одразу почали будувати сміливі гіпотези про атмосферних істот і навіть бойові триніжки марсіан із відомого фантастичного роману Герберта Веллса "Війна світів". Проте вчені закликають не поспішати з висновками про візити інопланетян, пише ScienceAlert.



Марсіанська "медуза" / Фото NASA/JPL-Caltech

Фахівці знайшли просте й переконливе пояснення цього явища завдяки особливостям роботи камери марсохода. Апарат зазвичай робить кілька послідовних кадрів однієї цілі з інтервалом у лічені секунди. Дивну медузу камера зафіксувала 20 серпня 2023 року. Проте на кадрах, які марсохід зробив за 13 – 25 секунд до цього, немає жодного натяку на загадкову темну пляму. Це доводить, що аномалія з'явилася лише на мить і не має стосунку до реальних об'єктів на поверхні.



Між цими знімками приблизно 20 секунд. Загадкову пляму видно ліворуч / Фото NASA/JPL-Caltech

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Бомбардування з глибин Всесвіту

Справжньою причиною виникнення силуету є космічні промені, які постійно пронизують космічний простір. Наша Земля має потужне магнітне поле та густу атмосферу, які надійно захищають нас від цього випромінювання. Натомість Марс не має глобального магнітного захисту, а його тонка повітряна оболонка має масу всього лише 0,5 відсотка порівняно із земною. Через це високоенергетичні заряджені частинки безперешкодно бомбардують марсохід і влучають у кремнієві детектори його навігаційних камер.

Коли така частинка стикається із сенсором камери, вона залишає на готовому знімку характерний слід або цифровий шум. Зазвичай ці перешкоди виглядають як яскраві білі крапки, смуги або статичні цятки, які інженери спостерігають регулярно.

У тисячах зображень, які ми отримали від Curiosity, ми бачимо знімки з яскравими плямами майже щотижня,

– прокоментував фахівець із візуалізації та системний інженер Лабораторії реактивного руху NASA Джастін Макі.

Однак заряджені частинки здатні викликати й темні артефакти, як це вже траплялося під час роботи інших камер апарата. Попри те, що вчені не можуть стовідсотково звинуватити саме космічне випромінювання без детального аналізу технічної команди, знімки яскраво демонструють, що марсіанська медуза виникла всередині самої камери, а не на Червоній планеті.