Климатический риск может повлиять на решение о том, где будет предоставлен кредит – новое исследование

Изменение климата все сильнее влияет не только на природу, но и на финансовые решения. Новое исследование показало, что банки могут менять кредитную политику еще до того, как регион пострадает от масштабной катастрофы.

Климатические изменения постепенно превращаются в серьезную финансовую проблему. Это означает, что при покупке жилья, открытии бизнеса или планировании инвестиций важно учитывать не только текущую стоимость или доходность. Об этом пишет Phys.

Почему банки реагируют на климатические изменения еще до стихийных бедствий?

По словам Кристл Ромеро Кортес, доцента Школы бизнеса UNSW Sydney и старшего заместителя директора Института климатических рисков и реагирования UNSW, людям стоит задуматься и о том, как будет выглядеть их недвижимость через 10 или 20 лет.

"Не окажется ли она под водой или в огне", – говорит исследовательница. Кристл Ромеро Кортес стала соавтором нового исследования, опубликованного на платформе SSRN. Работа свидетельствует о том, что банки могут изменять свое поведение заранее, предвидя физические климатические риски еще до того, как ураганы, наводнения или пожары превратятся в реальные финансовые потери.

"Финансовая сторона климатического риска – это не просто схема, когда происходит катастрофа, а потом страдает банк", – объясняет Ромеро Кортес. "Риск учитывается заранее, и именно так он в конечном итоге влияет на то, кто и где может получить кредит".

Как оценивали опасность до появления убытков

Большинство предыдущих исследований анализировали взаимосвязь между климатом и банковской системой уже после стихийных бедствий.

Обычно схема выглядит довольно просто. Ураган или наводнение разрушают дома, предприятия прекращают работу, заемщики теряют возможность возвращать кредиты, а исследователи оценивают последствия для банков. Авторы нового исследования решили подойти к проблеме с другой стороны. Они использовали температурные данные из разных регионов США для создания показателя того, что экономисты называют систематическим физическим климатическим риском.

Речь идет о масштабных изменениях климатических условий, которые одновременно затрагивают многие территории. Такого риска особенно сложно избежать, полагаясь исключительно на географическую диверсификацию инвестиций.

Важно, что исследователи создали свой показатель исключительно на основе температурных данных. Они не использовали информацию об ураганах, наводнениях, лесных пожарах или финансовых убытках, которые те вызвали. После этого ученые проверили, могут ли выявленные температурные закономерности предсказывать будущие катастрофы.

Результаты показали, что округа США, которые в большей степени подвергались воздействию масштабных температурных изменений, впоследствии чаще сталкивались со стихийными бедствиями и более значительными убытками. Это позволило исследователям связать физические изменения климата с финансовыми рисками еще до появления реальных потерь.

Как климат влияет на кредитную политику?

После этого авторы исследования проанализировали, насколько отдельные банки были уязвимы к таким рискам и как они реагировали на потенциальные угрозы.

Оказалось, что финансовые учреждения, в большей степени зависимые от физических климатических рисков, действовали более осторожно.

Банки с большей уязвимостью к физическому климатическому риску держали больше капитала и меняли свое кредитное поведение, – отмечает Ромеро Кортес.

При этом банки не обязательно просто сокращали кредитование повсеместно. Климатические изменения носят глобальный характер, но их физические последствия распределяются неравномерно. Исследователи выявили значительные географические различия в том, насколько температура в разных регионах отклонялась от исторических норм.

На эти закономерности влияли, в частности, широта, долгота и близость к побережью. Регионы, которые сильнее подвергались таким температурным изменениям, имели большую вероятность масштабных катастроф и более серьезных разрушений.

"Вместо того чтобы сокращать кредитование повсеместно, банки перенаправляли его из мест, которые были более уязвимы к тем же климатическим рискам", – объясняет исследовательница.

Малый бизнес может лишиться доступа к деньгам

Наиболее заметные последствия такого подхода могут ощутить на себе небольшие компании.

Для округа со средним уровнем климатического воздействия увеличение показателя физического климатического риска банка на одну единицу было связано примерно с 10-процентным сокращением количества кредитов для малого бизнеса.

Общая стоимость кредитования при этом снижалась примерно на 5 процентов. По словам Ромеро Кортеса, для средней пары "банк – округ", анализируемой в исследовании, это означало примерно на пять кредитов меньше ежегодно и сокращение финансирования малого бизнеса примерно на 130 тысяч долларов США.

Причем этот эффект усиливался после того, как климатические потрясения действительно происходили. Это создает потенциально серьезную проблему для регионов, которые больше всего нуждаются в средствах для адаптации к изменению климата.

Для отдельного банка решение перевести деньги из более рискованной территории может быть вполне рациональным. Однако если так будут поступать многие финансовые учреждения одновременно, целые общины могут лишиться доступа к финансированию.

А именно эти деньги могут понадобиться местным предприятиям для развития и адаптации к новым условиям.

"Они могут просто уйти с рынка, и тогда эти малые предприятия не получат финансирования", – говорит Ромеро Кортес. "Если нет кредитования малого бизнеса, нет и жизненно важной основы местной экономики, которая помогает территории развиваться и процветать".

Банк может уйти, а бизнес – не всегда

Одна из главных проблем заключается в том, что финансовые учреждения и местные предприятия обладают совершенно разной мобильностью.

Банк может изменить структуру своего портфеля и направить средства в другой регион. Но местное кафе, производство или сельскохозяйственный бизнес не всегда могут просто переехать в другое место.

Именно поэтому массовое сокращение кредитования в климатически уязвимых регионах может создать замкнутый круг. Территория сталкивается с повышенным риском из-за климата, банки начинают вкладывать туда меньше денег, а местный бизнес получает меньше возможностей адаптироваться и развиваться.

Ромеро Кортес подчеркивает, что полное отсутствие риска также не обязательно является положительным явлением. "Можно подумать, что отсутствие риска – это всегда хорошо. Но определенный уровень риска нам все равно нужен", – отмечает она.

Виновато ли в этом страхование?

Климатический риск также может влиять на доступ к финансированию через страхование. В регионах, где растет угроза наводнений, пожаров или других катастроф, страховые компании могут изменять условия работы и стоимость своих услуг.

Однако авторы исследования непосредственно не анализировали страховые премии. Вместо этого они сравнивали различные банки, которые кредитовали заемщиков в одном и том же округе США в течение одного года.

Такой подход позволил учесть местные условия, одинаково влияющие на всех заемщиков, и лучше выделить изменения в кредитной политике, связанные именно с климатической уязвимостью конкретного банка.

"Страхование, похоже, имеет значение, но на самом деле оно одинаково касается всех", – говорит Ромеро Кортес.

"В нашем исследовании страхование не влияет на решение банка, поскольку он оценивает риск возврата кредита, а не возможность застраховать конкретный объект недвижимости".

Что это означает для других стран?

Исследование полностью основано на данных по США, поэтому его конкретные цифры нельзя автоматически переносить на другие страны.

Ромеро Кортес отдельно обращает внимание на ситуацию в Австралии, где банковская система существенно отличается от американской. В США работают тысячи банков, а сама страна имеет огромную территорию с очень разными климатическими и географическими условиями.

Региональные банки могут работать лишь в нескольких штатах, тогда как даже большие финансовые учреждения имеют разные географические структуры своих портфелей. Это дает американским банкам больше возможностей для географической диверсификации рисков.

Австралийская банковская система, напротив, значительно более концентрированная. Четыре крупнейших банка работают на многих одинаковых рынках. Поэтому масштабный физический климатический риск в одном большом городе может одновременно повлиять на все крупнейшие финансовые учреждения.

"Риски, затрагивающие Сидней, повлияют на все четыре крупнейших банка, поскольку все они работают в Сиднее", – объясняет Ромеро Кортес. Австралийские банки по-прежнему могут диверсифицировать риски между различными видами кредитования и активами. Их портфели не идентичны – некоторые в большей степени зависят от корпоративного кредитования, жилой недвижимости или других финансовых направлений.

Однако их общее географическое присутствие означает, что масштабный климатический удар потенциально может затронуть все крупнейшие банки одновременно. Исследование не устанавливает, начали ли уже австралийские банки сокращать кредитование малого бизнеса в климатически уязвимых регионах.

Однако механизм, выявленный в США, поднимает важный вопрос о том, как физические последствия изменения климата могут влиять на гораздо более концентрированные банковские системы.

В конце концов, климатический фактор становится все труднее отделить от других экономических решений. Он может влиять на выбор места для покупки жилья, стоимость страхования, решения банка о кредитовании и возможности малого бизнеса по расширению.

Как подытоживает Кристл Ромеро Кортес, "климат сейчас заложен во всем, независимо от того, изучаем мы его отдельно или нет".