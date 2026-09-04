Кліматичні зміни поступово перетворюються на серйозну фінансову проблему. Це означає, що під час купівлі житла, відкриття бізнесу чи планування інвестицій важливо враховувати не лише нинішню вартість або прибутковість. Про це пише Phys.

Чому банки реагують на клімат ще до стихійного лиха?

За словами Крістл Ромеро Кортес, доцентки Школи бізнесу UNSW Sydney та старшої заступниці директорки Інституту кліматичних ризиків і реагування UNSW, людям варто думати і про те, який вигляд матиме їхня власність через 10 або 20 років.

"Чи не опиниться вона під водою або у вогні", – каже дослідниця. Крістл Ромеро Кортес стала співавторкою нового дослідження, опублікованого на платформі SSRN. Робота свідчить, що банки можуть змінювати свою поведінку заздалегідь, передбачаючи фізичні кліматичні ризики ще до того, як урагани, повені або пожежі перетворяться на реальні фінансові втрати.

"Фінансова сторона кліматичного ризику – це не просто схема, коли стається катастрофа, а потім страждає банк", – пояснює Ромеро Кортес. "Ризик враховується заздалегідь, і саме так він зрештою змінює те, хто може отримати кредит і де".

Як виміряли небезпеку до появи збитків

Більшість попередніх досліджень аналізували взаємозв'язок між кліматом і банківською системою вже після стихійних лих.

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Зазвичай схема виглядає досить просто. Ураган або повінь руйнує будинки, підприємства припиняють роботу, позичальники втрачають можливість повертати кредити, а дослідники оцінюють наслідки для банків. Автори нового дослідження вирішили підійти до проблеми з іншого боку. Вони використали температурні дані з різних регіонів США для створення показника того, що економісти називають систематичним фізичним кліматичним ризиком.

Йдеться про масштабні зміни кліматичних умов, які одночасно зачіпають багато територій. Такий ризик особливо складно уникнути лише завдяки географічній диверсифікації інвестицій.

Важливо, що дослідники створили свій показник виключно на основі температурних даних. Вони не використовували інформацію про урагани, повені, лісові пожежі або фінансові збитки, які ті спричинили. Після цього науковці перевірили, чи можуть виявлені температурні закономірності передбачати майбутні катастрофи.

Результати показали, що округи США, які сильніше зазнавали впливу масштабних температурних змін, згодом частіше стикалися зі стихійними лихами та більшими збитками. Це дозволило дослідникам пов'язати фізичні зміни клімату з фінансовими ризиками ще до появи реальних втрат.

Як клімат змінює кредитну політику?

Після цього автори дослідження проаналізували, наскільки окремі банки були вразливими до таких ризиків і як вони реагували на потенційні загрози.

Виявилося, що фінансові установи з більшою залежністю від фізичних кліматичних ризиків поводилися обережніше.

Банки з більшою вразливістю до фізичного кліматичного ризику тримали більше капіталу та змінювали свою кредитну поведінку, – зазначає Ромеро Кортес.

При цьому банки не обов'язково просто скорочували кредитування всюди. Кліматичні зміни мають глобальний характер, але їхні фізичні наслідки розподіляються нерівномірно. Дослідники виявили значні географічні відмінності в тому, наскільки температура в різних регіонах відхилялася від історичних норм.

На ці закономірності впливали, зокрема, широта, довгота та близькість до узбережжя. Регіони, які сильніше зазнавали таких температурних змін, мали більшу ймовірність масштабних катастроф і серйозніших руйнувань.

"Замість того щоб скорочувати кредитування всюди, банки переносили його з місць, які були більш вразливими до тих самих кліматичних ризиків", – пояснює дослідниця.

Малий бізнес може втратити доступ до грошей

Найпомітніше наслідки такого підходу можуть відчути невеликі компанії.

Для округу із середнім рівнем кліматичного впливу збільшення показника фізичного кліматичного ризику банку на одну одиницю було пов'язане приблизно з 10-відсотковим скороченням кількості кредитів для малого бізнесу.

Загальна вартість кредитування при цьому зменшувалася приблизно на 5 відсотків. За словами Ромеро Кортес, для середньої пари "банк – округ", яку аналізували в дослідженні, це означало приблизно на п'ять кредитів менше щороку та скорочення фінансування малого бізнесу приблизно на 130 тисяч доларів США.

Причому цей ефект ставав ще сильнішим після того, як кліматичні потрясіння справді відбувалися. Це створює потенційно серйозну проблему для регіонів, які найбільше потребують коштів для адаптації до зміни клімату.

Для окремого банку рішення перенести гроші з більш ризикованої території може бути цілком раціональним. Однак якщо так робитимуть багато фінансових установ одночасно, цілі громади можуть втратити доступ до фінансування.

А саме ці гроші можуть бути необхідними місцевим підприємствам для розвитку та адаптації до нових умов.

"Вони можуть просто піти з ринку, і тоді ці малі підприємства не отримають фінансування", – говорить Ромеро Кортес. "Якщо немає кредитування малого бізнесу, немає і життєво важливої основи місцевої економіки, яка допомагає території розвиватися та процвітати".

Банк може піти, а бізнес – не завжди

Одна з головних проблем полягає в тому, що фінансові установи та місцеві підприємства мають абсолютно різну мобільність.

Банк може змінити структуру свого портфеля та спрямувати кошти в інший регіон. Але місцеве кафе, виробництво або сільськогосподарський бізнес не завжди можуть просто переїхати в інше місце.

Саме тому масове скорочення кредитування в кліматично вразливих регіонах може створити замкнене коло. Територія стикається з підвищеним ризиком через клімат, банки починають вкладати туди менше грошей, а місцевий бізнес отримує менше можливостей адаптуватися та розвиватися.

Ромеро Кортес наголошує, що повна відсутність ризику також не обов'язково є позитивним явищем. "Можна подумати, що відсутність ризику – це завжди добре. Але певний рівень ризику нам все одно потрібен", – зазначає вона.

Чи винне в цьому страхування?

Кліматичний ризик також може впливати на доступ до фінансування через страхування. У регіонах, де зростає загроза повеней, пожеж або інших катастроф, страхові компанії можуть змінювати умови роботи та вартість своїх послуг.

Однак автори дослідження безпосередньо не аналізували страхові премії. Натомість вони порівнювали різні банки, які кредитували позичальників в одному й тому самому окрузі США протягом одного року.

Такий підхід дозволив врахувати місцеві умови, що однаково впливають на всіх позичальників, і краще ізолювати зміни в кредитній політиці, пов'язані саме з кліматичною вразливістю конкретного банку.

"Страхування, схоже, має значення, але насправді воно однаково стосується всіх", – каже Ромеро Кортес.

"У нашому дослідженні страхування не впливає на рішення банку, оскільки він оцінює ризик повернення кредиту, а не можливість застрахувати конкретну нерухомість".

Що це означає для інших країн?

Дослідження повністю базується на даних США, тому його конкретні цифри не можна автоматично переносити на інші країни.

Ромеро Кортес окремо звертає увагу на ситуацію в Австралії, де банківська система суттєво відрізняється від американської. У США працюють тисячі банків, а сама країна має величезну територію з дуже різними кліматичними та географічними умовами.

Регіональні банки можуть працювати лише в кількох штатах, тоді як навіть великі фінансові установи мають різні географічні структури своїх портфелів. Це дає американським банкам більше можливостей для географічної диверсифікації ризиків.

Австралійська банківська система, навпаки, значно більш концентрована. Чотири найбільші банки працюють на багатьох однакових ринках. Тому масштабний фізичний кліматичний ризик в одному великому місті може одночасно вплинути на всі найбільші фінансові установи.

"Ризики, які впливають на Сідней, вплинуть на всі чотири найбільші банки, тому що всі вони працюють у Сіднеї", – пояснює Ромеро Кортес. Австралійські банки все ще можуть диверсифікувати ризики між різними типами кредитування та активів. Їхні портфелі не є ідентичними – деякі мають більшу залежність від корпоративного кредитування, житлової нерухомості або інших фінансових напрямків.

Проте їхня спільна географічна присутність означає, що масштабний кліматичний удар потенційно може зачепити всі найбільші банки одночасно. Дослідження не встановлює, чи вже почали австралійські банки скорочувати кредитування малого бізнесу в кліматично вразливих регіонах.

Однак механізм, виявлений у США, ставить важливе питання про те, як фізичні наслідки зміни клімату можуть впливати на значно більш концентровані банківські системи.

Зрештою, кліматичний фактор дедалі важче відокремити від інших економічних рішень. Він може впливати на вибір місця для купівлі житла, вартість страхування, рішення банку про кредитування та можливості малого бізнесу розширюватися.

Як підсумовує Крістл Ромеро Кортес, "клімат зараз закладений у все, незалежно від того, вивчаємо ми його окремо чи ні".