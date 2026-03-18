Новый Tesla Roadster могут показать уже в апреле, но это не точно
- Илон Маск намекнул на возможную презентацию нового Tesla Roadster в конце апреля, но точных дат не назвал.
- История переносов запуска Roadster длится с 2017 года, и многие наблюдатели скептически относятся к новым обещаниям.
Компания Tesla снова намекнула на скорую презентацию нового Tesla Roadster. По словам Илона Маска, электрический спорткар могут показать уже в следующем месяце. Впрочем, формулировки оставляют пространство для сомнений, ведь запуск модели переносили уже неоднократно.
История со вторым поколением Roadster все больше напоминает бесконечный цикл обещаний и переносов. Сам Маск ранее шутил по этому поводу, даже называл датой презентации 1 апреля 2026 года – очевидно, не без иронии. Об этом пишет Digital trends.
Когда же покажут долгожданный спорткар?
Теперь ситуация снова изменилась. В недавнем посте предприниматель сообщил, что премьера электрического спорткара "надеемся" состоится в следующем месяце и "вероятно" в конце апреля. Именно эти осторожные слова вызывают больше всего скепсиса, ведь похожие формулировки звучали и раньше.
Еще в ноябре 2025 года компания также говорила о возможном показе в начале апреля. Тогда это выглядело как полусерьезный анонс с запасным вариантом на случай переноса. Теперь дата сдвинулась дальше, но уверенности не прибавилось.
Есть лишь два сценария развития событий. Первый – компания действительно готовит реальную презентацию и просто избегает точных дат. Второй – история повторится, и сроки снова изменятся. Многие наблюдатели склоняются именно ко второму варианту.
Как пишет Electrek, второй Roadster впервые показали как концепт еще в 2017 году. Тогда запуск планировали на 2020-й, но впоследствии его неоднократно откладывали из-за смены приоритетов, технические сложности и другие причины. В итоге автомобиль так и не добрался до серийного производства.
Из-за этого нынешние обещания не вызывают большого оптимизма. Несмотря на новые намеки, окончательно поверить в дебют можно будет лишь после официального анонса. Пока же поклонникам бренда остается ждать без лишних ожиданий