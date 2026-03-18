Новый Tesla Roadster могут показать уже в апреле, но это не точно

Компания Tesla снова намекнула на скорую презентацию нового Tesla Roadster. По словам Илона Маска, электрический спорткар могут показать уже в следующем месяце. Впрочем, формулировки оставляют пространство для сомнений, ведь запуск модели переносили уже неоднократно.

История со вторым поколением Roadster все больше напоминает бесконечный цикл обещаний и переносов. Сам Маск ранее шутил по этому поводу, даже называл датой презентации 1 апреля 2026 года – очевидно, не без иронии. Об этом пишет Digital trends.

Когда же покажут долгожданный спорткар?

Теперь ситуация снова изменилась. В недавнем посте предприниматель сообщил, что премьера электрического спорткара "надеемся" состоится в следующем месяце и "вероятно" в конце апреля. Именно эти осторожные слова вызывают больше всего скепсиса, ведь похожие формулировки звучали и раньше.

Еще в ноябре 2025 года компания также говорила о возможном показе в начале апреля. Тогда это выглядело как полусерьезный анонс с запасным вариантом на случай переноса. Теперь дата сдвинулась дальше, но уверенности не прибавилось.

Есть лишь два сценария развития событий. Первый – компания действительно готовит реальную презентацию и просто избегает точных дат. Второй – история повторится, и сроки снова изменятся. Многие наблюдатели склоняются именно ко второму варианту.

Как пишет Electrek, второй Roadster впервые показали как концепт еще в 2017 году. Тогда запуск планировали на 2020-й, но впоследствии его неоднократно откладывали из-за смены приоритетов, технические сложности и другие причины. В итоге автомобиль так и не добрался до серийного производства.

Из-за этого нынешние обещания не вызывают большого оптимизма. Несмотря на новые намеки, окончательно поверить в дебют можно будет лишь после официального анонса. Пока же поклонникам бренда остается ждать без лишних ожиданий