Исследование климатологов показывает, что важная система океанических течений в Атлантике приближается к критической черте, пересечение которой может произойти уже через несколько десятилетий. Это рискует запустить цепную реакцию необратимых изменений климата, которые будут иметь серьезные последствия для всего мира, а особенно для Европы.

Если или когда?

Речь идет об Атлантической меридиональной перекидной циркуляции (AMOC) – сложной системе течений, которая функционирует как гигантский конвейер. Она переносит теплые воды из тропиков в Северное полушарие, где они отдают тепло в атмосферу, охлаждаются, становятся плотнее и опускаются на дно, после чего возвращаются на юг. Этот процесс играет ключевую роль в регулировании климата на всей планете, пишет 24 Канал со ссылкой на Environment Research Letters.

Ученые из Утрехтского университета в Нидерландах, проанализировав 25 климатических моделей, пришли к выводу, что эта система стремительно приближается к точке невозврата.

По их прогнозам, в зависимости от объемов выбросов углерода, коллапс AMOC может начаться уже в 2055 году . Такой сценарий возможен, если выбросы удвоятся до 2050 года, что считается маловероятным.

. Такой сценарий возможен, если выбросы удвоятся до 2050 года, что считается маловероятным. Однако даже при более реалистичном сценарии, где уровень выбросов будет оставаться близким к текущему, разрушение системы может начаться примерно в 2063 году.

По мнению экспертов, общая вероятность коллапса AMOC в течение этого века составляет примерно 50 на 50.

Движущей силой AMOC является процесс образования глубинных вод, когда холодная и соленая вода в Северной Атлантике опускается на дно. Однако из-за таяния ледников в Арктике и Гренландии вода в океане становится менее соленой, а следовательно, менее плотной. Параллельно с этим повышение температуры воздуха не дает поверхностным водам достаточно остыть. В результате процесс погружения замедляется, что ослабляет всю систему циркуляции.

Исследователи разработали новый индикатор для отслеживания стабильности AMOC, который назвали "поверхностным потоком плавучести". Он объединяет данные о температуре и солености воды, позволяя точнее оценить ее плотность и прочность всей системы. Анализ показал, что до 2020 года этот показатель был стабильным, но с тех пор начал расти, что свидетельствует об ослаблении AMOC.

Какие последствия?

Остановка "океанического конвейера" будет иметь глобальные последствия:

Для Северо-Западной Европы это будет означать значительное похолодание, суровые зимы и уменьшение количества осадков, что может привести к потере около 30% урожая.

Побережье Атлантики столкнется с более сильными штормами и наводнениями из-за перераспределения водных масс.

Восточное побережье США может ожидать еще большего повышения уровня моря. Изменения также коснутся муссонных регионов в Азии и Африке.

Хотя процесс коллапса может начаться в середине века, его последствия проявятся не сразу. По одним оценкам, значительное ослабление AMOC и формирование новых погодных условий продлится более 100 лет. Другие эксперты считают, что этот переходный период может быть значительно короче и занять около 50 лет.

По мнению ученых, единственный способ предотвратить катастрофу – это достичь нулевых выбросов углерода примерно к 2050 году.