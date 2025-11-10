Комета 3I/ATLAS показала свой двойной хвост: что в этом особенного

Астрономам удалось зафиксировать комету 3I/ATLAS с необычного ракурса. На новом впечатляющем фото видно ее искривленный ионный хвост и едва заметный анти-хвост. Это довольно характерная черта для комет, которые уже прошли ближайшую к Солнцу точку своей орбиты и движутся вблизи плоскости эклиптики.

Новый кадр кометы 3I/ATLAS сделали астрономы Фрэнк Ниблинг (Frank Niebling) и Майкл Бухнер (Michael Buechner) 9 ноября в обсерватории PixelSkiesAstro в Испании, информирует 24 Канал со ссылкой на British Astronomical Association.

Фото кометы, сделанное 9 ноября, демонстрирует две струи, направленные к Солнцу (анти-хвост), длиной 0,95 миллиона километров, и длинный хвост, направленный от Солнца, длиной 2,85 миллиона километров.

Ави Лёб, профессор астрономии из Гарвардского университета, отметил на платформе Medium, что такая структура в тысячи раз больше ореола, который видел телескоп "Хаббл" в июле.



На изображении видно ионный хвост, а также слабый анти-хвост / Фото Frank Niebling, Michael Buechner

Лёб рассчитал, что для создания таких мощных хвостов естественная комета должна была бы терять около 50 миллиардов тонн массы в месяц. Это заставило бы ее иметь диаметр 10 километров или больше. По мнению ученого, вероятность появления такого гигантского межзвездного объекта в нашей Солнечной системе составляет менее чем один шанс на сто миллионов.

Не обошлось без пришельцев

Но Ави Лёб не был бы собой, если бы не выдвинул фантастическую гипотезу о том, что что струи являются результатом работы технологических двигателей. По его подсчетам подобным человеческим химическим или ионным ракетам необходима потеря массы на 1-2 порядка меньшая. Это сделало бы происхождение объекта статистически более вероятным.

Лёб считает, что окончательный ответ о природе 3I/ATLAS дадут будущие спектроскопические наблюдения, которые определят состав и скорость ее хвостов.

Почему все следят за 3I/ATLAS?

Этот объект продолжает удивлять ученых с момента его открытия. Ранее в медиа появлялась информация о том, что комета якобы меняет цвет. Однако ученые опровергли это, объяснив, что "изменение цвета" произошло лишь один раз в начале сентября. Тогда под действием солнечного тепла стала видимой ее яркая сине-зеленая газовая кома.

В конце октября комета 3I/ATLAS прошла ближе всего к Солнцу, и за ней наблюдали многочисленные телескопы, в частности "Хаббл" и китайский зонд "Тяньвэнь-2".

Ожидается, что 19 декабря комета приблизится к Земле на минимальное расстояние в 270 миллионов километров.