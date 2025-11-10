Комета 3I/ATLAS показала свій подвійний хвіст: що в цьому особливого

Астрономам вдалося зафіксувати комету 3I/ATLAS з незвичного ракурсу. На новому вражаючому фото видно її викривлений іонний хвіст та ледь помітний анти-хвіст. Це доволі характерна риса для комет, які вже пройшли найближчу до Сонця точку своєї орбіти і рухаються поблизу площини екліптики.

Новий кадр комети 3I/ATLAS зробили астрономи Френк Ніблінг (Frank Niebling) та Майкл Бухнер (Michael Buechner) 9 листопада в обсерваторії PixelSkiesAstro в Іспанії, інформує 24 Канал з посиланням на British Astronomical Association.

Фото комети, зроблене 9 листопада, демонструє два струмені, що спрямовані до Сонця (анти-хвіст), довжиною 0,95 мільйона кілометрів, та довший хвіст, спрямований від Сонця, довжиною 2,85 мільйона кілометрів.

Аві Льоб, професор астрономії з Гарвардського університету, зазначив на платформі Medium, що така структура в тисячі разів більша за ореол, який бачив телескоп "Габбл" у липні.



На зображенні видно іонний хвіст, а також слабкий анти-хвіст / Фото Frank Niebling, Michael Buechner

Льоб розрахував, що для створення таких потужних хвостів природна комета мала б втрачати близько 50 мільярдів тонн маси на місяць. Це змусило б її мати діаметр 10 кілометрів або більше. На думку вченого, ймовірність появи такого гігантського міжзоряного об'єкта в нашій Сонячній системі становить менше ніж один шанс на сто мільйонів.

Не обійшлося без прибульців

Але Аві Льоб не був би собою, якби не висунув фантастичну гіпотезу про те, що струмені є результатом роботи технологічних двигунів. За його підрахунками подібним до людських хімічним або іонним ракетам необхідна втрата маси на 1-2 порядки менша. Це зробило б походження об'єкта статистично більш імовірним.

Льоб вважає, що остаточну відповідь про природу 3I/ATLAS дадуть майбутні спектроскопічні спостереження, які визначать склад та швидкість її хвостів.

Чому всі стежать за 3I/ATLAS?

Цей об'єкт продовжує дивувати вчених з моменту його відкриття. Раніше в медіа з'являлася інформація про те, що комета нібито змінює колір. Проте науковці спростували це, пояснивши, що "зміна кольору" відбулася лише один раз на початку вересня. Тоді під дією сонячного тепла стала видимою її яскрава синьо-зелена газова кома.

Наприкінці жовтня комета 3I/ATLAS пройшла найближче до Сонця, і за нею спостерігали численні телескопи, зокрема "Габбл" та китайський зонд "Тяньвень-2".

Очікується, що 19 грудня комета наблизиться до Землі на мінімальну відстань у 270 мільйонів кілометрів.